Pensioni, aumenti nel cedolino di ottobre: ecco per chi

Aumenti nel cedolino di ottobre per diverse categorie di pensionati grazie a una combinazione di misure fiscali e alla rivalutazione annuale collegata all’inflazione. La novità riguarderà in particolare chi riceve assegni minimi. I pensionati interessati sono oltre 16 milioni, soprattutto percettori di assegni minimi, che vedranno il loro importo aumentare di 16 euro, passando da 598,77 euro a 614,77 euro.

Le trattenute fiscali sul rateo di pensione di ottobre includeranno l'Irpef mensile e le addizionali regionali e comunali relative al 2023. Le somme conguagliate, poi, saranno registrate nella Certificazione Unica 2024. L’incremento pensionistico di ottobre, comunque, varia in base agli scaglioni di reddito. Questi i nuovi importi:

-Pensioni fino a 4 volte il minimo INPS: aumento del 5,4% su un importo lordo fino a 2.272,76 euro.

-Pensioni da 4 a 5 volte il minimo INPS: aumento del 4,59% su un importo fino a 2.839,70 euro.

-Pensioni da 5 a 6 volte il minimo INPS: aumento del 2,862% su un importo fino a 3.407,64 euro.

-Pensioni da 6 a 8 volte il minimo INPS: aumento del 2,538% su un importo fino a4.543,52 euro.

Pensioni da 8 a 10 volte il minimo INPS: aumento del 1,998% su un importo fino a 5.679,40 euro.

-Pensioni oltre 10 volte il minimo INPS: aumento dell’1,728% per importi oltre 5.679,40 euro.

Nel frattempo il governo sta pensando di introdurre nella nuova Legge di Bilancio un blocco della perequazione per le pensioni superiori a quattro volte il minimo. Tornando alle pensioni del prossimo mese, l’accredito è previsto per martedì 1° ottobre. Per quelli che ritirano la pensione in contanti negli uffici di Poste Italiane, il pagamento seguirà il calendario alfabetico:

-1° ottobre: cognomi dalla lettera A alla B;

-2 ottobre: cognomi dalla lettera C alla D;

-3 ottobre: cognomi dalla lettera E alla K;

-4 ottobre: cognomi dalla lettera L alla O;

-5 ottobre (mattina): dalla lettera P alla R;

-7 ottobre: cognomi dalla lettera S alla Z.