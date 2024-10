Repubblica, Orfeo al posto di Molinari: quali articoli hanno fatto saltare il tappo

03 ottobre 2024 a

a

a

Mario Orfeo è il nuovo direttore di Repubblica. Si chiude dunque l'era di Maurizio Molinari alla guida del quotidiano di Largo Fochetti. A comunicarlo è stato l'editore al comitato di redazione.

L'attuale direttore del TG3 di fatto traslocherà alla guida del quotidiano romano lasciando dunque il suo incarico in Rai. Orfeo 58 anni, ha una lunga esperienza come direttore di importanti testate giornalistiche e non solo. Tra il 2017 e il 2018 era stato direttore generale della Rai, dopo aver diretto il quotidiano il Mattino, il TG2, il Messaggero e il TG1. Dal 2020 ha assunto la direzione del Tg3, diventando l'uncio cronista ad aver diretto tutti e tre i tg del servizio pubblico. Orfeo conosce anche l'ambiente di Repubblica. Ha fatto parte della redazione del quotidiano dal 1990 al 2002. Ma cosa ha fatto saltare il tappo a Repubblica?

"Gravi ingerenze, identità calpestata": rivolta contro Elkann e Molinari, viene giù Repubblica?

A quanto pare il repentino cambio di direzione è arrivato dopo uno sciopero di ben due giorni (la scorsa settimana) con cui la redazione ha messo nel mirino alcune scelte avallate dal direttore Molinari. La protesta dei cronisti riguardava un inserto del quotidiano che conteneva interviste promozionali e celebrative sulle aziende sponsor di un evento organizzato da Gedi Gli articoli in questione, come ricorda ilPost, non sarebbero stati segnalati correttamente ai lettori come sponsorizzati. Insomma questi articoli hanno fatto saltare definitivamente il tappo in redazione. Da qui lo sciopero, e ora il cambio di direzione.