Trump, deliri a sinistra: c'è chi chiede l'impeachment e Repubblica evoca Hitler

Per rendere l’idea dell’assurdità dell’affermazione: Donald Trump è stato sottoposto a due procedure di impeachment- messa in stato di accusa, che può portare alla destituzione del presidente in carica - per ben due volte nel corso del suo primo mandato: il 5 febbraio 2020 e il 13 febbraio 2021 (a Casa Bianca lasciata da poco). In entrambi i casi, e in presenza di un Congresso meno repubblicano di oggi, il tycoon è stato assolto. Questi precedenti non hanno impedito ad Angelo Bonelli, uno dei due leader di Alleanza Verdi e Sinistra, di auspicare l’avvio di una nuova procedura di impeachment per liberarsi di Trump.

Premessa: Bonelli è da giorni che è scatenato contro il tycoon (è sua e del suo collega Nicola Fratoianni, per dire, l’idea dell’app che scovai prodotti made in Usa nei supermercati ai fini del boicottaggio commerciale). Ieri Bonelli, dopo aver continuato a insultare il presidente degli Stati Uniti - «ha dimostrato di non essere affatto in equilibrio, anzi: è chiaramente una persona instabile»-, ha passato la palla a un Congresso dove il partito di The Donald controlla sia la Camera, sia il Senato: «Se possiamo sperare in qualcosa, ci auguriamo che il Congresso americano — da qualunque parte politica — prenda in considerazione l’ipotesi dell’impeachment. Un eventuale impeachment potrebbe salvare il mondo dalle follie del sovranismo trumpista». In un’altra dichiarazione, il leader di Avs ha definito ancora Trump «un uomo politicamente instabile e pericoloso».