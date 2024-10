Stellantis, a novembre nuovi stop: ecco gli stabilimenti italiani coinvolti

16 ottobre 2024 a

La crisi di Stellantis non sembra avere fine. Il gruppo ha comunicato alle Organizzazioni Sindacali le prossime giornate di sospensione delle attività produttive previste per alcuni stabilimenti italiani, quello di Pomigliano d’Arco, di Termoli e di Pratola Serra, a novembre.

Intanto Moody’s ha abbassato l’outlook di Stellantis da stabile a negativo, confermando invece i rating ’Baa1’ a lungo termine, quelli degli strumenti senior non garantiti e quelli degli strumenti senior non garantiti di Stellantis N.V. Lo comunica la agenzia di rating in una nota. Allo stesso tempo - scrive Moody’s- è stato confermato il rating a breve termine della società a (P)P-2.

L’agenzia di rating spiega che "il cambiamento della guidance per l’anno fiscale 2024 è guidato dalla decisione del management di accelerare le misure di risanamento delle scorte statunitensi, ma anche dalla debolezza di altre regioni, inclusa l’Europa. L’azione di rating di oggi è ulteriormente supportata dalla forte posizione di liquidità di Stellanti che fornisce un cuscinetto, fino a quando l’andamento delle prestazioni operative e il flusso di cassa disponibile non miglioreranno il prossimo anno". "ll cambiamento delle prospettive in negativo - si legge nella nota di Moody’s- bilancia la gravità del consumo di cassa previsto nel secondo semestre del 2024 a seguito del recente profit warning del management con l’aspettativa che la performance operativa si riprenderà l’anno prossimo".