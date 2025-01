Reddito e consumi, il 2025 inizia col botto: i dati dell'Istat zittiscono i gufi

03 gennaio 2025 a

Il 2025 inizia col botto per l'economia italiana sotto il governo Meloni: il potere d’acquisto delle famiglie, pur segnando uno sviluppo più contenuto rispetto ai periodi precedenti, risulta in crescita per il settimo trimestre consecutivo. Infatti, a fronte di un aumento dello 0,2% del deflatore implicito dei consumi, il potere d'acquisto è cresciuto rispetto al trimestre precedente dello 0,4%. A rilevarlo è l’Istat, che segnala come la propensione al risparmio pari al 9,2% diminuisca congiunturalmente (-0,8%), anche se in termini tendenziali prosegue il suo sentiero di crescita. A crescere, poi, è anche il reddito disponibile delle famiglie consumatrici: l'aumento è dello 0,6% rispetto al trimestre precedente. Su i consumi dell’1,6%.

L'Istituto di Statistica, inoltre, ha rilevato anche che nel terzo trimestre 2024 "l'incidenza del deficit delle amministrazioni pubbliche sul Pil migliora sensibilmente rispetto al corrispondente trimestre del 2023" attestandosi al -2,3%. Questo indicatore era stato pari a -6,3% nello stesso trimestre del 2023. Il saldo primario - dunque l'indebitamento al netto degli interessi passivi - è risultato positivo, con un'incidenza sul Pil dell'1,7%, contro il -2,8% dell'anno scorso. Positivo anche il saldo corrente delle amministrazioni pubbliche, con un'incidenza sul Pil dell'1,9%, rispetto all'1,6% del terzo trimestre 2023.

Grande soddisfazione all'interno del governo per queste cifre. "I dati positivi dell'Istat di oggi ci danno ancora più forza per proseguire con determinazione il percorso intrapreso - ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Galeazzo Bignami -. Grazie all'efficace azione del governo Meloni, crescono potere d'acquisto delle famiglie, reddito e consumi. Certo, si può e si deve fare sempre di più, ma sono dati oggettivi che dimostrano un miglioramento della condizione economica dei nostri cittadini e, cosa di non poco conto, anche che c'è maggiore fiducia nel futuro. Tutto questo mentre si segnala la netta riduzione del rapporto deficit Pil". E ancora: "Come ha ribadito oggi Giorgia Meloni, con Fratelli d'Italia la nostra Nazione ha conosciuto un'inversione di rotta ed i dati ogni giorno confermano che siamo sulla strada giusta".