Bundesbank: "Non possiamo escludere terzo anno senza crescita", doccia gelata per Merz

Nemmeno il tempo di formare il nuovo governo e cominciare a parlare di alleanze per la Grosse Koalition che in Germania arriva già una doccia fredda per il cancelliere in pectore, Friedrich Merz. A far calare il gelo dalle parti di Berlino sono le stime terribili della Bundesbank sulla crescita per l'anno in corso: "Si prevede una leggera ripresa economica nel corso dell’anno. Tuttavia, per il momento non si intravede una ripresa significativa.

A ciò si aggiungono i rischi derivanti dal commercio internazionale e dalla geopolitica. In ogni caso non si può escludere un terzo anno solare consecutivo senza crescita. Per questo motivo è ancora più importante che il nuovo governo federale adotti rapidamente misure efficaci", fa sapere il presidente della Bundesbank, Joachim Nagel, presentando il rapporto annuale sull’economia tedesca. Intanto nel 2024 la Banca centrale tedesca (Bundesbank) ha registrato una perdita di 19,2 miliardi di euro.

È quanto emerge dal bilancio annuale pubblicato dell’istituzione. Si tratta della prima perdita di bilancio dal 1979 ad oggi. La Bundesbank aveva raggiunto un risultato in pareggio nel 2023 attraverso lo scioglimento di accantonamenti e riserve. Sul fronte politico i dati che emergono dalla Bundesbank sono una gatta da pelare per Merz. I temi economici sono rimasti fuori dalla campagna elettorale. E l'ormai fu locomotiva d'Europa necessita di una spinta importante sul piano finanziario.