Tregua tra Russia e Ucraina? Il "botto" sui mercati: ecco chi fa una montagna di soldi

Gli investitori secondo il Financial Times stanno scommettendo su un riavvicinamento tra Donald Trump a Vladimir Putin. Diversi hedge fund e broker hanno studiato come negoziare sui titoli di Stato russi, sul rublo e su asset russi che sono stati evitati dall’Occidente ma che, a loro avviso, potrebbero aumentare notevolmente se il presidente degli Stati Uniti allentasse le sanzioni come parte di un accordo per mediare un cessate il fuoco nella guerra della Russia contro l’Ucraina. Il rublo è salito di quasi un tezo rispetto al dollaro quest’anno, nella speranza di una fine del conflitto durato tre anni.

Ma gli investitori affermano che il mercato sta guardando oltre, a un possibile più ampio rollback delle sanzioni. "Parte della retorica di Trump sulla Russia è irregolare, e questo è un aspetto di cui bisogna tenere conto, ma si tratta della revoca delle sanzioni", ha affermato Paul McNamara, direttore degli investimenti di GAM. Sebbene per i fondi occidentali resti molto difficile scommettere direttamente sulle attività russe, alcuni sono a caccia di obbligazioni di società russe considerate quasi prive di valore dopo l’invasione dell’Ucraina del 2022, ma che ora vengono aumentate nelle valutazioni interne di alcuni investitori. "C’è sicuramente un pò di eccitazione, soprattutto nella comunità degli hedge fund", ha affermato Roger Mark, analista del reddito fisso della società di investimento Ninety One. Tuttavia, il rublo è ancora poco scambiato al di fuori della Russia e le obbligazioni sono per lo più off-limits per gli investitori istituzionali stranieri a causa delle sanzioni e delle loro stesse regole interne, ha aggiunto.

Dal 2022, le sanzioni hanno proibito il trading di debito sovrano russo e molti emittenti aziendali sanzionati del paese non riescono a trovare banche o intermediari per gestire i pagamenti ai creditori. Nel frattempo, il trading diretto di rubli è molto difficile a causa delle sanzioni sui creditori russi e delle regole interne delle banche occidentali. Il volume degli scambi internazionali in valuta russa ammonta a malapena a 50 milioni di dollari a settimana, rispetto ai miliardi di dollari che circolavano prima della guerra.