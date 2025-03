I dolori del giovane Elkann: chiacchiere e zero impegni

20 marzo 2025 a

a

a

Tutto si può dire tranne che John Elkann si sia sottratto al suo impegno. Dopo mesi di rinvii e di attese, il rampollo della famiglia Agnelli si è finalmente presentato in Parlamento affiancato da un nutrito drappello di manager (il responsabile del mercato Europa, Jean-Philippe Imparato, la responsabile del mercato Italia, Antonella Bruno, il numero uno di Alfa e Maserati, Santo Ficili, e la responsabile acquisti Monica Genovese) e in due ore e mezzo di audizione ha travolto i presenti con una valanga di dati, spiegazioni, scenari e prospettive obiettivamente difficile da mandare giù e metabolizzare in poco tempo.