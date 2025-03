Irpef, errore sull'acconto. Interviene il governo per "evitare aggravi”

Un errore sull’acconto Irpef ricalcolato con le vecchie aliquote Irpef più alte: lo ha ammesso il governo annunciando di voler “intervenire anche in via normativa per consentire l’applicazione delle nuove aliquote del 2025”. In un comunicato rilasciato dal ministero dell’Economia, in particolare, si parla di un intervento “in tempo utile per evitare aggravi” in sede di dichiarazione dei redditi. Secondo l'Agi, però, in questo modo si verrebbe a creare un buco da 250 milioni. Cifra però non confermata dal comunicato del ministero.

A denunciare l'errore nei giorni scorsi è stata la Cgil, secondo cui ci sarebbero state delle conseguenze importanti. Per il dicastero dell’Economia, invece, gli effetti sarebbero stati limitati ai soli lavoratori dipendenti titolari di altri redditi. Considerazione contestata dal sindacato rosso, che ritiene coinvolti pure autonomi e pensionati, anche senza altre entrate oltre a quelle di lavoro e pensione.