Cairo fa l'opposizione a Meloni incassando i soldi del governo

Cairo con quel nome gode del segreto della Sfinge, ma essendo per nulla parente dell’Antico Egitto non è un gran mistero. Gode della complicità dei salotti dove si fa e disfa la Fortuna di tanti, compresa la sua. Sull’Urbano domina l’assoluto silenzio, se qualcuna ne fa, non si sa. L’establishment non lo riconosce come suo figlio, non è una sagoma meritevole di delfinato (l’ostracismo fu applicato all’inizio anche a Silvio Berlusconi ma, a differenza di Cairo, il Cavaliere divenne protagonista assoluto di una “storia italiana”, perché era un gigante dell’essere outsider nell’establishment che stava morendo). Cairo è entrato nel “salotto buono” a debito (concesso con larghe vedute) e va detto che non è l’unico del giro dei nuovi e vecchi Capitani d’Industria, ma di unico vi è certamente la sua storia di “ambidestro”, un giocatore sempre in campo che in realtà tira regolarmente con il piede sinistro e fa finta di farlo con il piede destro.

Urbano Cairo è un imprenditore sveglio e svelto che ha un’idea singolare: fare l’opposizione e allo stesso tempo godere dei frutti della maggioranza. L’Urbano ha modi urbani, gentilissimo e ossequioso al bar e al ristorante il Baretto di Milano mentre saluta e ossequia, soprattutto a destra, a cominciare dal nostro mitico Fondatore, Vittorio Feltri. Esibisce giustamente la sua storia da self made man di natura berlusconiana (le antiche radici, quelle che la sinistra oggi dimentica), ma per il Cairo, classe 1957, editore e presidente del Torino, uomo chiave dell’informazione italiana, macinatore di pubblicità e vero leader dell’opposizione (vedere il palinsesto de La7, non c’è bisogno di sottotitoli, sono tutti contro la destra), fattore d’equilibrio e soprattutto equilibrista del sistema, quasi tutti sanno poco o niente. Egli è il conosciuto più sconosciuto del «sistema».

GUAI GIUDIZIARI



La sua biografia ufficiale presenta dei “buchi” esemplari: all’epoca di Tangentopoli, quanto Cairo faceva parte del grande sistema berlusconiano, chiese il patteggiamento e concordò una pena di 19 mesi, con la condizionale per i reati di appropriazione indebita, fatture per operazioni inesistenti, e falso in bilancio. La pena fu poi ridotta 5 mesi e il resto lo fece l’oblio, cosa che per Cairo fu più veloce. Sul Corriere della Sera - il quotidiano che fu il “postino” dell’invito a comparire che Silvio Berlusconi ricevette il 21 novembre 1994 - questo capitolo della storia di Cairo è un “buco nero”, sono cose che capitano anche ai presunti editori indipendenti.

Il Corriere della Sera di Cairo è fintamente governativo, la linea la detta Walter Veltroni (ultimo pezzo, un delirio anti-trumpiano con l’ombra del Duce su Palazzo Chigi, francamente, una follia), la foglia di fico sul versante trumpista la fa Federico Rampini (che litiga in diretta tv a Porta a Porta con l’altro vicedirettore, Federico Fubini), di editorialisti conservatori sul giornale non v’è traccia, in compenso c’è il tranquillo Antonio Polito che da senatore della Margherita passò alla vice direzione del Corrierone senza che l’inflessibile buoncostume dei giornalisti progressisti facesse un plissé sulle porte girevoli della sinistra con la redazione di via Solferino. Tutto a posto, se sei di sinistra puoi scrivere sul Corriere, gli altri? Vade retro!

Cairo per un caso della storia è anche l’editore de La7, rete di rocciosa fede progressista che ha una programmazione tale da costituire la vera opposizione al governo Meloni, tessitura quotidiana di un sinistrissimo direttore, Andrea Salerno. Hanno preso il posto di Rai3, senza essere Samarcanda perché i collegamenti esterni costano e Cairo è uno che risparmia su tutto, tranne che sulle star del talk show, ha capito che vanno presi i migliori, di sinistra, e vanno ben pagati. Il resto seguirà. Niente di esoterico in tutto questo, sia chiaro, l’informazione è libera, indipendente, salvo che per un dettaglio, i fatturati che per Cairo non sono un’opera pia: Eni, Enel, Poste, Ferrovie sono fondamentali per i bilanci del suo gruppo e si tratta, va ricordato, di aziende partecipate dallo Stato che hanno generose attenzioni verso la sua rete tv e i suoi quotidiani. La7 è contro e incassa. Denuncia il fascismo e ingrassa.

Tanto di cappello, ma la strategia è questa, non occorre uno scienziato per leggerla: da una parte c’è il Corriere della Sera fintamente «moderato», dall’altra c’è la tv a tutta sinistra de La7 che si esercita nella spallata quotidiana al governo, nelle ironie (spesso volgari e sessiste, vedere alla voce Propaganda Live, il programma condotto da Diego Bianchi, in arte “Zoro”). L’arte del talk show “lasettiana” (sembra una categoria dello spirito, è ideologia applicata al business televisivo) è a prescindere contro il governo, è questione di fede, è tifo da curva, è “torcida” da “bomboniera brasilera”, non c’è bisogno neppure di un disegnino per capire che, quando va bene, il politico o l’opinionista invitato in trasmissione sono nella comodissima posizione del 3 contro 1. Uno difende (come può) il centrodestra e gli altri che tirano freccette avvelenate con la cerbottana.