Conti correnti, raffica di controlli: ecco chi rischia la botta

Nel 2025 la lotta all’evasione fiscale ha registrato un deciso rafforzamento, con oltre 1,2 milioni di controlli tra verifiche, accertamenti e analisi del rischio. La strategia dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza punta sempre meno su controlli generalizzati e sempre più su verifiche mirate, rese possibili dall’incrocio delle banche dati e dall’impiego di strumenti digitali avanzati. Lo stesso approccio sarà confermato anche nel 2026.

Tra gli obiettivi principali figurano i conti correnti e le partite Iva. Attraverso l’Anagrafe dei rapporti finanziari, il Fisco monitora saldi e movimenti bancari per individuare eventuali anomalie, come differenze tra redditi dichiarati e disponibilità economiche, versamenti e prelievi incoerenti o operazioni sospette su conti intestati a familiari o soggetti collegati.