Villa Certosa venduta allo sceicco: la cifra-monstre incassata dallo Stato

Nel 2004, la villa privata fu elevata a "sede alternativa di massima sicurezza per l’incolumità del Presidente del Consiglio". E da lì sono passati capi di Stato e leader politici, tra cui il premier laburista britannico Tony Blair e la moglie, ritratti con il Cav che in quell'occasione sfoggiava un look inusuale in camicia e bandana bianca, e lo spagnolo Zapatero. Ma anche l'amico Vladimir Putin. Poi cantanti, imprenditori, amici e starlet. I Berlusconi hanno deciso di mettere in vendita quella proprietà maestosa e ingombrante dopo la morte dell'ex presidente del Consiglio, il 12 giugno 2023. Un paio di settimane fa un broker americano aveva messo in rete un centinaio di foto inedite della residenza sarda. La villa di Porto Rotondo acquistata da Berlusconi negli anni '80, e rimodernata a sua immagina con l'enorme parco, un laghetto, la grotta di Nettuno, l'anfiteatro, sette piscine e oltre cento stanze, andrà alla famiglia reale del Qatar, che da anni ha interessi milionari in Costa Smeralda.