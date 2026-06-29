Estate, infortunio in spiaggia? Ecco come ottenere un risarcimento

Un piede messo male nella sabbia, una pallonata mentre si gioca... Ma chi paga in caso di infortunio al mare? I tribunali italiani hanno già dovuto occuparsi dei casi più comuni, come incidenti con palloni e bocce, ma anche con le pavimentazioni scivolose nelle aree doccia o nei bagni, i vetri e le braci nascoste sotto la sabbia, i lettini o le sedie rotte, gli ombrelloni fissati male e le buche che provocano cadute. A questi si aggiungono i problemi con attrezzature sportive, pedalò e giochi per bambini. E chi paga?



Il nostro ordinamento prevede, all'art. 2051 del c.c., la responsabilità oggettiva del proprietario o del custode di un bene. In sostanza, spiega Brocardi.it, "chi ha in custodia una cosa è tenuto a risarcire i danni che essa causa, salvo che riesca a dimostrare il cosiddetto caso fortuito". Si tratta di un evento imprevedibile, eccezionale e indipendente dalla volontà delle parti, che spezza il nesso causale tra la cosa e il danno. Una calamità naturale rientra in questa categoria, ma non un pavimento bagnato e scivoloso nei pressi delle docce. Il motivo è chiaro: chi gestisce uno stabilimento può prevedere il possibile problema.

Auto, nuove luci per gli stop da luglio: ecco cosa cambia Dal prossimo 7 luglio cambierà un dettaglio destinato a diventare familiare sulle strade europee: nelle auto di n...

Non è tutto, perché il caso fortuito può derivare anche dall'azione di un terzo, ma solo se del tutto imprevedibile ed eccezionale. Un cliente che usa impropriamente un ombrellone fino a farlo cadere su qualcuno potrebbe configurare questo caso; il personale del lido che lo ha installato male no. "Allo stesso modo - si legge ancora -, se dopo un evento organizzato in spiaggia rimangono rifiuti nascosti nella sabbia perché le pulizie non sono state eseguite, il gestore è tenuto a risarcire le ferite causate. Se invece qualcuno ha gettato rifiuti in modo del tutto imprevedibile e incompatibile con qualsiasi normale attività di riordino, la situazione potrebbe essere diversa".

Condominio, la sentenza storica: quali lavori non devi più pagare Nel mondo dei condomini, una delle questioni più frequenti riguarda la gestione dei beni e degli impianti che non...