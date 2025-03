Bomba-pensioni: aumenti fino a 1000 euro, chi li avrà

Il cedolino della pensione di aprile 2025 porta con sé importanti novità per i pensionati italiani, tra aumenti, trattenute fiscali, conguagli e nuove integrazioni regionali. La data di pagamento è fissata per martedì 1° aprile 2025, primo giorno bancabile del mese, valida sia per gli accrediti su conto corrente che per i ritiri in contanti agli uffici postali, dove le date possono variare in base all’iniziale del cognome per evitare assembramenti.

Per chi utilizza libretti di risparmio postale, conti BancoPosta o carte Postepay Evolution, il prelievo è possibile dagli sportelli Postamat già dal 1° aprile. Tra le principali novità spiccano gli aumenti per alcune categorie. I pensionati con assegni minimi nella Provincia autonoma di Bolzano beneficeranno di un’integrazione che porterà la pensione fino a 1.000 euro mensili, una misura triennale (2025-2027) per contrastare il costo della vita elevato della zona. Inoltre, gli invalidi civili totali e gli over 70 con maggiorazioni sociali riceveranno un incremento netto di 8 euro al mese, accompagnato da arretrati di 24 euro relativi ai primi tre mesi del 2025, per un totale di 32 euro aggiuntivi sul cedolino di aprile.

La rivalutazione ordinaria delle pensioni, basata sull’inflazione, prevede un aumento dello 0,8% per gli importi fino a 4 volte il minimo INPS (circa 2.400 euro), dello 0,72% tra 4 e 5 volte, e dello 0,6% oltre questa soglia. Sul fronte fiscale, il cedolino includerà trattenute come le addizionali regionali e comunali a saldo per il 2024 e l’acconto IRPEF comunale per il 2025, che proseguiranno fino a novembre. Per chi ha già saldato i debiti fiscali del 2024, aprile sarà il primo mese senza conguagli. Il cedolino è consultabile online sul sito INPS tramite SPID, CIE o CNS, accedendo alla sezione “Cedolino pensione e servizi collegati”. Presto sarà disponibile anche la Certificazione Unica 2025, utile per la dichiarazione dei redditi. Queste misure riflettono l’impegno a tutelare il potere d’acquisto dei pensionati, pur con incrementi modesti, in un contesto economico complesso.

Invio