Fisco, la Cassazione smonta l'Agenzia delle Entrate: cram-down, la sentenza cambia tutto

Una sentenza, in Cassazione, che boccia clamorosamente il ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro un accordo che prevedeva il ricorso al cosiddetto cram-down fiscale. Nel merito, la Suprema Corte ha chiarito un punto decisivo: l’amministrazione finanziaria non può impugnare l’omologazione di un accordo di ristrutturazione (il cram-down, appunto) se, nella fase davanti al Tribunale, non ha presentato una formale opposizione. Non basta, dunque, aver manifestato dissenso durante le trattative sulla transazione fiscale per acquisire il ruolo di parte nel successivo giudizio. La vicenda nasce dal ricorso del Fisco contro una decisione della Corte d’Appello che aveva confermato l’omologazione degli accordi di ristrutturazione di una società editoriale. In primo grado, il Tribunale aveva applicato il cram-down fiscale, imponendo l’adesione dell’amministrazione nonostante il mancato accordo. L’Agenzia contestava il mancato rispetto delle soglie minime di soddisfacimento del credito, ma il reclamo era stato dichiarato inammissibile.

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Il nodo riguarda proprio la legittimazione a impugnare. Secondo l’Agenzia, la semplice notifica della proposta e dell’udienza sarebbe sufficiente per proporre reclamo. Di diverso avviso la società debitrice, che ha sostenuto come solo chi si oppone formalmente nel giudizio di primo grado possa essere considerato parte e, quindi, impugnare.

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La Cassazione ha sposato questa seconda impostazione, ribadendo la natura contenziosa del procedimento di omologazione. Ne deriva che la legittimazione al reclamo spetta esclusivamente a chi abbia partecipato attivamente al giudizio precedente. In assenza di opposizione nei termini previsti, il creditore — anche se pubblico — perde il diritto di contestare l’accordo in appello. I giudici hanno inoltre sottolineato che il reclamo è un vero e proprio mezzo di impugnazione e presuppone la soccombenza nel grado precedente. Il dissenso espresso in sede stragiudiziale non è sufficiente a conferire la qualità di parte processuale. Le ricadute operative sono rilevanti. Il cram-down fiscale si conferma uno strumento incisivo, ma i controlli devono essere esercitati tempestivamente. Per l’Agenzia delle Entrate, ciò implica un cambio di approccio: l’inerzia nella fase di omologazione preclude ogni successiva contestazione, rendendo di fatto definitiva la decisione del Tribunale e favorendo la rapidità dei percorsi di risanamento.