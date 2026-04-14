Condominio, la ditta di pulizie non pulisce bene? Si può non pagare

Le spese di pulizia? Puoi non pagarle. Accade nei condomini in caso di disservizi. Tra questi interventi saltati, pulizie eseguite in modo superficiale o con una frequenza inferiore a quella concordata. In questo caso bisogna agire su più piani: verificare il contenuto del contratto stipulato con l’impresa per controllare la frequenza degli interventi, le attività da svolgere, le aree interessate ed eventuali servizi aggiuntivi, come il lavaggio vetri o la pulizia di ascensori e garage.
Insomma - spiega Brocardi.it - nel caso in cui la ditta non rispetti questi obblighi contrattuali, l’amministratore dovrebbe contattare la ditta di pulizie e chiedere chiarimenti. In molti casi il problema può essere risolto rapidamente. Ma, nel caso anche questo non basti, allora l’amministratore può anche contestare formalmente il lavoro svolto. La comunicazione del disservizio all’amministratore può avvenire via email o tramite altri canali ufficiali del condominio. Sia da parte del singolo, che da parte di diversi condomini.
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Successivamente il condominio può anche valutare la riduzione del compenso già pattuito in precedenza con la ditta o addirittura la sospensione del pagamento per i servizi non effettuati. Una decisione che solitamente viene gestita dall’amministratore stesso dopo aver verificato la situazione. In alcuni casi il contratto prevede anche penali specifiche se la ditta non svolge il servizio come stabilito.