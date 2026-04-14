Fisco, hai debiti? Come scoprirlo da oggi con un clic

Basta un clic per verificare eventuali debiti con il Fisco. Ora è infatti più facile consultare la propria situazione grazie al nuovo servizio "Situazione debitoria – consulta e paga" dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, disponibile on line. Il servizio è accessibile dall'area riservata del sito tramite identità digitale — Spid, Cie o Cns — e consente di avere in un unico posto il quadro completo di tutti i debiti con il fisco, compresi quelli di anni fa.
Il servizio è raggiungibile sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it nell’area riservata "Cittadini" e "Imprese". Area a cui si accede tramite identità digitale per i contribuenti che accedono con la propria identità digitale, ma anche per chi opera per conto di un'altra persona, come familiari delegati o rappresentanti legali. Ecco allora che basta andare alla sezione "Da saldare" per verificare l'elenco delle cartelle e degli avvisi ancora aperti. Tutti i dettagli sono aggiornati.
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L’area "Saldati" raccoglie invece i documenti interamente pagati o sgravati a partire dal 2000, con esclusione di quelli chiusi da più di cinque anni senza procedure associate. Poi ci sono le sezioni "Procedure attive", "Rateizzazioni" e "Definizione agevolata" che permettono di visualizzare nel dettaglio ciascuna di queste situazioni. Sempre sullo stesso portale è possibile pagare online e saldare eventuali debiti.