Fisco, hai debiti? Come scoprirlo da oggi con un clic

Basta un clic per verificare eventuali debiti con il Fisco. Ora è infatti più facile consultare la propria situazione grazie al nuovo servizio "Situazione debitoria – consulta e paga" dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, disponibile on line. Il servizio è accessibile dall'area riservata del sito tramite identità digitale — Spid, Cie o Cns — e consente di avere in un unico posto il quadro completo di tutti i debiti con il fisco, compresi quelli di anni fa.

Il servizio è raggiungibile sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it nell’area riservata "Cittadini" e "Imprese". Area a cui si accede tramite identità digitale per i contribuenti che accedono con la propria identità digitale, ma anche per chi opera per conto di un'altra persona, come familiari delegati o rappresentanti legali. Ecco allora che basta andare alla sezione "Da saldare" per verificare l'elenco delle cartelle e degli avvisi ancora aperti. Tutti i dettagli sono aggiornati.