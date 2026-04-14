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Fisco, hai debiti? Come scoprirlo da oggi con un clic

martedì 14 aprile 2026
Fisco, hai debiti? Come scoprirlo da oggi con un clic

1' di lettura

Basta un clic per verificare eventuali debiti con il Fisco. Ora è infatti più facile consultare la propria situazione grazie al nuovo servizio "Situazione debitoria – consulta e paga" dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, disponibile on line. Il servizio è accessibile dall'area riservata del sito tramite identità digitale — Spid, Cie o Cns — e consente di avere in un unico posto il quadro completo di tutti i debiti con il fisco, compresi quelli di anni fa. 

Il servizio è raggiungibile sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it nell’area riservata "Cittadini" e "Imprese". Area a cui si accede tramite identità digitale per i contribuenti che accedono con la propria identità digitale, ma anche per chi opera per conto di un'altra persona, come familiari delegati o rappresentanti legali. Ecco allora che basta andare alla sezione "Da saldare" per verificare l'elenco delle cartelle e degli avvisi ancora aperti. Tutti i dettagli sono aggiornati. 

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L’area "Saldati" raccoglie invece i documenti interamente pagati o sgravati a partire dal 2000, con esclusione di quelli chiusi da più di cinque anni senza procedure associate. Poi ci sono le sezioni "Procedure attive", "Rateizzazioni" e "Definizione agevolata" che permettono di visualizzare nel dettaglio ciascuna di queste situazioni. Sempre sullo stesso portale è possibile pagare online e saldare eventuali debiti. 

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