Meloni, boom di follower su Instagram. E Trump li perde. Cos'è successo nelle ultime ore

Forse è solo una coincidenza, oppure è una scelta voluta da parte dei follower italiani di Donald Trump: nel giorno in cui il presidente degli Stati Uniti attacca la premier Giorgia Meloni, i due account Instagram registrano due dinamiche opposte: quello della leader di Fratelli d'Italia guadagna 3.872 nuovi follower, mentre quello di Trump registra un defollowing di -2.872. Una combinazione di trend assai sospetta, per usare un eufemismo.

Anche perché, come sottolinea il report di Arcadia Instand Mood, negli ultimi 30 giorni i due account avevano registrato costanti incrementi di nuovi "seguaci" e dunque la brusca frenata registrata dal capo della Casa Bianca appare legata a doppio filo alle "sparate" contro Meloni e, poche ore prima, contro Papa Leone XIV. Un verdetto social, molto italiano, che sembra in ogni caso indicare la via da (non) seguire a Trump. Un piccolo, grande segnale d'allarme.

