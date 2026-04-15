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Meloni, boom di follower su Instagram. E Trump li perde. Cos'è successo nelle ultime ore

mercoledì 15 aprile 2026
Meloni, boom di follower su Instagram. E Trump li perde. Cos'è successo nelle ultime ore

1' di lettura

Forse è solo  una coincidenza, oppure è una scelta voluta da parte dei follower italiani di Donald Trump: nel giorno in cui il presidente degli Stati Uniti attacca la premier Giorgia Meloni, i due account Instagram registrano due dinamiche opposte: quello della leader di Fratelli d'Italia guadagna 3.872 nuovi follower, mentre quello di Trump registra un defollowing di -2.872. Una combinazione di trend assai sospetta, per usare un eufemismo.

Anche perché, come sottolinea il report di Arcadia Instand Mood, negli ultimi 30 giorni i due account avevano registrato costanti incrementi di nuovi "seguaci" e dunque la brusca frenata registrata dal capo della Casa Bianca appare legata a doppio filo alle "sparate" contro Meloni e, poche ore prima, contro Papa Leone XIV. Un verdetto social, molto italiano, che sembra in ogni caso indicare la via da (non) seguire a Trump. Un piccolo, grande segnale d'allarme. 
 

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