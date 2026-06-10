F24, il Fisco entra nel tuo conto corrente e preleva direttamente il denaro

L’Agenzia delle Entrate sta per estendere notevolmente la possibilità di pagare le tasse tramite addebito diretto sul conto corrente, semplificando così gran parte degli adempimenti fiscali. Come previsto dall’Atto di indirizzo del Mef per il triennio 2026-2028, presto sarà possibile versare automaticamente quasi tutti gli importi dovuti al Fisco, senza compilare più il modello F24 e senza rischiare di dimenticare le scadenze.Il meccanismo, già introdotto dal decreto Semplificazioni del 2024, funziona come l’addebito delle bollette.

Il contribuente riceverà un modello precompilato dall’Agenzia, dovrà approvarlo e confermare l’importo. Una volta dato il consenso, l’addebito avverrà automaticamente l’ultimo giorno utile. Non ci saranno prelievi a sorpresa.Questa modalità è già attiva per chi invia la dichiarazione precompilata 730 o Redditi con saldo a debito, per i contribuenti Iva, per il ravvedimento operoso, per le definizioni agevolate e per la registrazione telematica dei contratti di locazione.