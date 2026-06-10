F24, il Fisco entra nel tuo conto corrente e preleva direttamente il denaro

L’Agenzia delle Entrate sta per estendere notevolmente la possibilità di pagare le tasse tramite addebito diretto sul conto corrente, semplificando così gran parte degli adempimenti fiscali. Come previsto dall’Atto di indirizzo del Mef per il triennio 2026-2028, presto sarà possibile versare automaticamente quasi tutti gli importi dovuti al Fisco, senza compilare più il modello F24 e senza rischiare di dimenticare le scadenze.Il meccanismo, già introdotto dal decreto Semplificazioni del 2024, funziona come l’addebito delle bollette.
Il contribuente riceverà un modello precompilato dall’Agenzia, dovrà approvarlo e confermare l’importo. Una volta dato il consenso, l’addebito avverrà automaticamente l’ultimo giorno utile. Non ci saranno prelievi a sorpresa.Questa modalità è già attiva per chi invia la dichiarazione precompilata 730 o Redditi con saldo a debito, per i contribuenti Iva, per il ravvedimento operoso, per le definizioni agevolate e per la registrazione telematica dei contratti di locazione.
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La novità è che verrà progressivamente estesa a molti altri versamenti.Per poter usare l’addebito diretto è necessario che il codice fiscale del titolare (o cointestatario) del conto coincida con quello del contribuente e che ci sia copertura sufficiente: se manca anche solo un euro, l’intero pagamento viene scartato. Chi aderisce rilascia un’autorizzazione unica valida per pagamenti ricorrenti, rate e scadenze future.Rimane comunque una facoltà e non un obbligo: chi preferisce potrà continuare a usare il tradizionale modello F24.