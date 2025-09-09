Bonifici, dal 9 ottobre scattano le nuove regole: cosa fare

Secondo il rapporto della Banca d’Italia, nel secondo semestre del 2024 i bonifici fraudolenti in Italia hanno raggiunto un valore di 65,5 milioni di euro, con un aumento del 61% rispetto all’anno precedente. Per contrastare queste frodi, dal 9 ottobre 2024 entreranno in vigore nuove regole, tra cui l’obbligo per banche e istituti come Poste Italiane di verificare le credenziali e l’IBAN del beneficiario prima di eseguire un bonifico, tramite la tecnica “Verification of Payee” (Vop). Questa misura, parte del Regolamento UE 204/886, consente di controllare la corrispondenza tra i dati inseriti e l’archivio del prestatore di servizi di pagamento (Psp).

In caso di discrepanze, il cliente può comunque procedere, ma la banca è esonerata da responsabilità per transazioni errate.Le nuove norme mirano a rendere i bonifici istantanei più sicuri, accessibili tramite gli stessi canali dei bonifici tradizionali e disponibili anche in modalità “futura” per pagamenti programmati.