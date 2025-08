Bonifico istantaneo, cambia tutto: la "verifica" che può bloccarlo

I bonifici bancari istantanei? Cambia tutto. I clienti potranno contare su una tutela in più. Dal prossimo 9 ottobre, infatti, per proteggere i clienti da eventuali errori di compilazione o tentativi di frode con i bonifici istantanei, le banche dovranno obbligatoriamente compiere una verifica, in tempo reale sull’Iban e sui dati del beneficiario, informando i propri clienti delle eventuali discrepanze, prima che possano autorizzare l’operazione.

Il controllo ha un esito che viene restituito in tempo reale. Dal prossimo autunno, quindi, ricorda una guida dell'Abi sulla nuova modalità di pagamento, che ha vantaggi legati alla sua comodità ma anche rischi legati al fatto che l'operazione non è revocabile, ogni volta che viene disposto un nuovo ordine di bonifico o di bonifico istantaneo, la banca dirà al proprio cliente se i dati inseriti coincidono, se non coincidono, se c’è una parziale coincidenza o se non è stato possibile effettuare la verifica, ad esempio perché il conto indicato è chiuso, bloccato o per motivi tecnici.