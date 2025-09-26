Bce, il contante è cosa buona e giusta: contrordine, compagni

Il contante non è morto e lotta insieme a noi. A dirlo, adesso, è pure la Bce dopo tanta campagna contraria: il contante è la moneta degli evasori, dicevano; il contante è pericoloso perché induce i ladri, il contante è una moneta vecchia. Insomma i cari e vecchi soldi di carta sembravano essere condannati all’oblio, a maggior ragione nell’èra della supremazia tecnologica dove avanzano wallet digitali e criptovalute. E invece, nei momenti più difficili, il contante torna buono, una specie di catenaccio per proteggersi e difendersi dai pericoli della modernità per (quasi) citare la buonanima di Calindri.

«Keep calm and carry cash» è il titolo di un articolo che in italiano suona così: mantieni la calma e porta con te il contante. E suona bene, perché ci riporta a un tempo in cui la moneta sonante aveva, come diremo più avanti, un valore culturale oltre che strettamente finanziario. Prima però cerchiamo di mettere a fuoco perché la Bce consiglia di tenersi un po’ di liquidità a casa: si tratta di una scelta di prudenza e di cautela, nel senso che le banconote sono «una componente essenziale della preparazione nazionale alle crisi», e servono «non solo alle necessità individuali ma contribuiscono anche ad una più ampia resilienza di carattere sistemico». L’invito dunque è conservare sempre in casa una somma di contanti «sufficiente a coprire i bisogni essenziali per circa 72 ore».