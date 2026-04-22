Euro, le nuove banconote: clamoroso, chi spunta sui bigliettoni

Le banconote in euro si preparano a un importante rinnovamento, a oltre vent’anni dalla nascita della moneta unica. La Banca Centrale Europea ha avviato un processo che porterà alla creazione di una nuova serie, pensata per rappresentare l’identità contemporanea dell’Europa. Nel frattempo, si conferma l’uscita di scena della banconota da 500 euro: pur restando valida come mezzo di pagamento, non viene più prodotta dal 2019.

Il progetto di restyling è ancora in corso, ma sono già stati definiti alcuni elementi chiave. I temi scelti sono “Cultura europea” e “Fiumi e uccelli”, che riflettono due aspetti fondamentali del continente: il patrimonio storico e artistico da un lato, e la ricchezza naturale dall’altro. Questa selezione nasce da un ampio processo partecipativo che ha coinvolto centinaia di migliaia di cittadini europei.