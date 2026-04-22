Euro, le nuove banconote: clamoroso, chi spunta sui bigliettoni

Le banconote in euro si preparano a un importante rinnovamento, a oltre vent’anni dalla nascita della moneta unica. La Banca Centrale Europea ha avviato un processo che porterà alla creazione di una nuova serie, pensata per rappresentare l’identità contemporanea dell’Europa. Nel frattempo, si conferma l’uscita di scena della banconota da 500 euro: pur restando valida come mezzo di pagamento, non viene più prodotta dal 2019.
Il progetto di restyling è ancora in corso, ma sono già stati definiti alcuni elementi chiave. I temi scelti sono “Cultura europea” e “Fiumi e uccelli”, che riflettono due aspetti fondamentali del continente: il patrimonio storico e artistico da un lato, e la ricchezza naturale dall’altro. Questa selezione nasce da un ampio processo partecipativo che ha coinvolto centinaia di migliaia di cittadini europei.
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Il percorso prevede diverse fasi: dopo il concorso grafico avviato nel 2025, il Consiglio direttivo della BCE sceglierà i design definitivi entro la fine del 2026. Solo successivamente inizierà la produzione, che richiederà ancora alcuni anni prima della diffusione delle nuove banconote.
Tra le ipotesi circolate, si parla della possibile presenza di figure iconiche come Leonardo da Vinci o Marie Curie, insieme a paesaggi naturali e specie animali simboliche. Il tutto forse nel nome dell'ideologia green ma anche per dare spazio sulle banconote ai paesaggi iconici del nostro continente. Tuttavia, nulla è ancora stato deciso in via definitiva. Le attuali banconote continueranno comunque a essere valide anche dopo l’introduzione delle nuove.