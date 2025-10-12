Bitcoin, l'ultima truffa: come ti rubano tutto

Ce l’hanno spacciata come la moneta del futuro (e in un certo senso lo è): impalpabile, invisibile, incalcolabile. Ma è pure il terreno perfetto per le truffe del nuovo millennio: ché parliamoci chiaro, tolti i pochi addetti ai lavori, fatta la tara a qualche smanettone che passa le ore a fare “mining” (cioè a estrarle dai caveau cibernetici di qualche server dislocato in Kirghizistan o nel Bhutan), di criptovalute non sappiamo un piffero. Al momento un bitcoin costa oltre 96mila euro, ma il suo valore è calato e là fuori, cioè nel web, è una giungla. Pericolosa, tra l’altro: perché la regola vale nella vecchia finanza come in quella 2.0, i malintenzionati ci sono ovunque e chi non conosce quel che fa rischia di finire in mutante. Associazione a delinquere e riciclaggio: è iniziato in questi giorni, a Torino, un processo su un presunto maxi raggiro basato tutto sulla moneta virtuale. Per raccontarlo bastano i numeri: almeno ottanta vittime (non solo piemontesi, che coprono un po’ l’intero territorio nazionale), otto imputati, sette con un patteggiamento già andato in porto e uno che ha scelto la via del dibattimento, due reati contestati e qualcosa come dieci milioni di euro finiti nel frullatore del www.

Benvenuti nell’era delle trappole digitali, l’agguato è informatico, la fregatura è reale. Qui, nello specifico, avveniva tutto tramite Whatsapp. I bitcoin da una parte, le piattaforme di trading dall’altra, nel mezzo la promessa di guadagni facili (mai cascarci, signori il monito è aureo: quando un affare è troppo bello per essere vero, con ogni probabilità non lo è). I clienti adescati erano invogliati inizialmente da richieste minime, irrisorie: lì per lì fruttavano bene e, a quel punto, la rete scattava nella maniera più vecchia del mondo, ossia per gradi, con investimenti sempre più sostanziosi, c’è chi è arrivato a sborsare anche 100mila euro in una volta sola, fino a che un brutto giorno, le ignavie vittime, accedevano al loro portafoglio on-line, sempre ammesso che nel frattempo non fosse sparita anche la pagina internet che era stata indicata, e scoprivano che non rimaneva più il becco di un quattrino. Neppure di quello tradizionale. Per questo giro adesso è alla sbarra un finto broker, ma di società coinvolte ce ne sarebbero decine. «Questo tipo di truffe on-line», spiega Eleonora Montaruli, che è un avvocato e che segue una delle persone che ha subito il raggiro “torinese”, «costituisce una piaga sociale, tantissime persone subiscono un danno enorme, sia economico che psicologico, e l’unico modo per combatterlo è la prevenzione».

