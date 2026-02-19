Reddito di cittadinanza, l'ultimo disastro del M5s: chi hanno beccato a Foggia

Ormai il reddito di cittadinanza non c'è più, fortunatamente abolito dal governo di Giorgia Meloni, eppure continua a creare imbarazzi politici a sinistra e in particolar modo al Movimento 5 Stelle, che sull'assegno ha conquistato voti e vinto elezioni.

L'ultima "gabbola" dei furbetti dell'assistenzialismo arriva da Foggia ed è stata segnalata dall'agenzia Adnkronos: qui, nel capoluogo delle Murge, la Guardia di Finanza ha smascherato un "mago" della finanza digitale che grazie alle sue capacità aveva racimolato un cospicuo tesoretto in Bitcoin, moneta virtuale. Non pagò, però, si era garantito anche un bel paracadute a spese dello Stato. L'uomo infatti è risultato un percettore del reddito grillino, a conferma di come la misura si fosse fin da subito trasformata in un bancomat pubblico, un sistema dalle maglie larghissime in cui era molto facile infilarsi e rubare risorse vitali anche a chi, senza lavoro, di quei soldi avrebbe avuto davvero bisogno.