Reddito di cittadinanza, l'ultimo disastro del M5s: chi hanno beccato a Foggia

Ormai il reddito di cittadinanza non c'è più, fortunatamente abolito dal governo di Giorgia Meloni, eppure continua a creare imbarazzi politici a sinistra e in particolar modo al Movimento 5 Stelle, che sull'assegno ha conquistato voti e vinto elezioni.
L'ultima "gabbola" dei furbetti dell'assistenzialismo arriva da Foggia ed è stata segnalata dall'agenzia Adnkronos: qui, nel capoluogo delle Murge, la Guardia di Finanza ha smascherato un "mago" della finanza digitale che grazie alle sue capacità aveva racimolato un cospicuo tesoretto in Bitcoin, moneta virtuale. Non pagò, però, si era garantito anche un bel paracadute a spese dello Stato. L'uomo infatti è risultato un percettore del reddito grillino, a conferma di come la misura si fosse fin da subito trasformata in un bancomat pubblico, un sistema dalle maglie larghissime in cui era molto facile infilarsi e rubare risorse vitali anche a chi, senza lavoro, di quei soldi avrebbe avuto davvero bisogno.
Cospicuo il "bottino" per le forze dell'ordine: il Comando Provinciale di Foggia, insieme al Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche di Roma, ha infatti messo i sigilli a beni per oltre 650.000 euro.in disponibilità dell'indagato, sul cui conto pesano le accuse di omessa dichiarazione, autoriciclaggio, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e, immancabilmente, indebita percezione del Reddito di cittadinanza e dell’Assegno di inclusione.
L'indagati aveva accumulato capitali invisibili al Fisco attraverso trading e inscription su Bitcoin, i cosiddetti Satoshi. "Con i proventi illeciti, ripuliti attraverso servizi di 'mixing' - si legge su Adnkronos - per far perdere le tracce, l’indagato aveva acquistato un immobile di pregio e un’auto di grossa cilindrata". Nonostante questo, risultava un "povero" per il Fisco italiano.