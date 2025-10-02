Immigrazione, truffa allo Stato nella gestione dei Cas: arresti in Toscana e Campania

Un'ombra si allunga sulla gestione dell'accoglienza dei migranti fra la Toscana e la Campania. Questa mattina, mercoledì 1° ottobre, i carabinieri del Nucleo antisofisticazione e sanità di Firenze col coordinamento del comando provinciale dell'Arma di Salerno hanno eseguito fra Mercato San Severino, Roccapiemonte e Castel San Giorgio un'ordinanza di misure cautelari personali e reali autorizzate dal Gip nei confronti di cinque persone e una società cooperativa, la Desy. Nei confronti dei cinque indagati, accusati a vario titolo di concussione ai danni dei richiedenti asilo, frode nelle pubbliche forniture, plurimi episodi di truffa aggravata ai danni dello Stato e numerose false attestazioni in atti pubblici, sono scattati in un caso la custodia cautelare in carcere e verso gli altri quattro soggetti la misura degli arresti domiciliari.

Sequestrati in via preventiva oltre 720 mila euro di beni riconducibili alla società, a copertura del presunto profitto di reato. Le indagini, pur arrivando in provincia di Salerno, hanno preso le mosse a dicembre 2023 quando, a seguito di un'ispezione al centro di accoglienza straordinario ex Hotel Giardini a San Marcello Piteglio, nel pistoiese, furono rilevate gravissime carenze dal punto di vista igienico-sanitario. La prefettura di Pistoia intervenne subito, disponendo lo sgombero della struttura e la ricollocazione altrove degli ospiti. Le successive indagini avviate dalla locale procura hanno poi messo sotto i riflettori la condizione di sostanziale 'abbandono' dei richiedenti asilo: all'ex hotel Giardini sarebbero mancati riscaldamento e acqua calda, ma in alcune circostanze pure l'energia elettrica.