Lega, la mossa di Matteo Salvini: Luca Zaia vicesegretario con delega per il Nord

La Lega è pronta alla rivoluzione interna, ma chi ha vaticinato - e magari sperato - in una fine anticipata della segreteria di Matteo Salvini o in una Lega spaccata in mille pezzi, resterà nuovamente deluso. Il segretario, dopo l’addio traumatico a Vannacci e una più che comprensibile fase di riflessione, ha deciso di riprendere l’iniziativa politica e “attualizzare” le fila del partito per prepararlo al meglio alla grande sfida delle politiche del prossimo anno. La prima, importantissima, mossa del segretario è stata quella di siglare un patto d’acciaio con Luca Zaia. Lo ha fatto nel corso di un vertice super segreto che si è tenuto mercoledì. In quell’occasione il segretario federale ha convinto l’ex governatore del Veneto ad accettare il ruolo di vice con una speciale delega per il Nord. Zaia prenderà il posto di Alberto Stefani, attuale vice segretario, ma neo eletto governatore del Veneto. Nella riunione si sarebbe parlato anche di un ruolo per Massimiliano Fedriga (forse vice al posto di Vannacci) e Attilio Fontana. In modo da coinvolgere tutti i governatori del Carroccio. L’annuncio ufficiale verrà dato mercoledì prossimo nel corso del Consiglio federale convocato a Roma. Ma la partita è praticamente chiusa.

ALTRO CHE SPACCATURE

Con questa mossa Salvini mette a tacere tutte le voci di possibili dissapori con Zaia e gli altri governatori, che avevano addirittura portato ad ipotizzate un fantasioso congresso anticipato. Niente di tutto questo. Zaia e gli altri scenderanno in campo non contro, ma al fianco di Salvini per rilanciare l’azione della Lega al Nord. Per usare una terminologia cara ai leghisti, si potrebbe dire che dalla “Lega di lotta e di governo” si passerà alla “Lega dei territori e di governo”. Cioè il Carroccio deve tornare ad essere il “sindacato” delle piccole e medie imprese, degli artigiani, dei commercianti e delle partite Iva. Parlare solo alla pancia della gente non basta più, anche perché adesso sul mercato c’è un competitor che rischia di essere più efficace. Ci riferiamo a Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, che non avendo responsabilità di governo, può sparare alto. Tanto nessuno può andare a vedergli le carte. Compito di Zaia sarà anche quello di valorizzare il lavoro dei tanti bravi amministratori che sui territori stanno facendo bene, tenendo alta la bandiera della Lega. Anche nell’ultima tornata elettorale la maggior parte dei sindaci leghisti è stata confermata e i restanti- salvo rari casisono impegnati nel ballottaggio di domenica e lunedì. Il loro impegno, però, va canalizzato meglio, messo a sistema e divulgato a dovere. Solo così la Lega potrà tornare ad aumentare le proprie percentuali in quei territori che rappresentano il cuore pulsante della movimento, ma che sono anche quelli che più hanno sofferto rispetto alla trasformazione del Carroccio in partito nazionale.