Scattano i controlli "RedEst": ecco chi rischia di perdere la pensione

Non è una tassa, ma poco ci manca. Per migliaia di pensionati italiani residenti all’estero torna, infatti, uno degli appuntamenti più delicati dell’anno: la dichiarazione dei redditi richiesta dall’Inps per continuare a percepire una serie di prestazioni collegate alla situazione economica personale. Dal 25 maggio è ufficialmente partita la Campagna RedEst 2026, relativa ai redditi percepiti nel 2025, mentre è stata contestualmente riaperta anche la Campagna RedEst 2025 per consentire ai ritardatari di mettersi in regola con le dichiarazioni riferite al 2024.

A comunicarlo è lo stesso Istituto di previdenza sociale con il messaggio n. 1864 del 4 giugno 2026. Un richiamo che riguarda una platea tutt’altro che marginale: pensionati che vivono fuori dai confini nazionali, ma che continuano a beneficiare di trattamenti il cui importo dipende dal reddito dichiarato. Nella lista rientrano l’integrazione al minimo, le maggiorazioni sociali, l’assegno sociale, la pensione sociale, gli assegni e le pensioni di invalidità civile soggetti a limiti reddituali, gli assegni al nucleo familiare e perfino la quattordicesima mensilità. Tutti benefici che possono essere confermati, ridotti o addirittura revocati sulla base della documentazione trasmessa all’Inps. Le dichiarazioni potranno essere presentate attraverso i Patronati, i Consolati italiani all’estero oppure direttamente tramite le strutture territoriali dell’Istituto utilizzando i servizi telematici dedicati.