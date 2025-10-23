Pensioni 2026, chi avrà 20 euro in più sull'assegno

Libero logo
di
giovedì 23 ottobre 2025
Sulle pensioni c’è una novità importante: l’aumento di 20 euro dal 1° gennaio 2026 riguarderà i pensionati in condizioni di disagio effettivo e non solo gli over 70. I pensionati percepiranno 12 euro in più rispetto a quest’anno dato che l’aumento ingloba gli 8 euro assegnati in via transitoria per l’anno in corso. La platea è di 1,1 milioni di pensionati tra chi percepisce l’assegno sociale e chi una pensione per una spesa di 295 milioni. Non solo. È stata infatti prorogata Ape sociale, che secondo le stime nel 2026 potrebbe riguardare circa 24mila persone. Mentre non è passata la proroga per Quota 103 e Opzione donna.

