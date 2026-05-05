Pensioni, sforbiciata alle tasse: ecco chi incasserà un assegno più ricco

A partire dal 1° gennaio 2026 le pensioni erogate alle vittime del dovere, ai soggetti a loro equiparati e ai loro familiari superstiti saranno totalmente esenti da Irpef, addizionale regionale e comunale. L’INPS, con la circolare n. 51/2026, ha ufficialmente cambiato orientamento e applicherà l’esenzione fiscale su tutti i trattamenti pensionistici (di prima liquidazione o già in pagamento), compresi quelli ottenuti con cumulo, totalizzazione o computo.

L’esenzione vale indipendentemente dal fatto che la pensione sia o meno collegata all’evento che ha determinato lo status di vittima del dovere.L’Istituto procederà dal primo rateo utile del 2026, restituendo automaticamente le trattenute fiscali operate da gennaio in poi con il conguaglio. Per gli anni precedenti al 2026, invece, gli interessati dovranno presentare istanza di rimborso direttamente all’Agenzia delle Entrate.La novità chiude un decennale contenzioso.