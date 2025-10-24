Libero logo
Garlasco
Guerra Russia-Ucraina
Gaza
Jannik Sinner

BTP Valore, Fazzolari: Successo è segno di fiducia nel Governo

venerdì 24 ottobre 2025
BTP Valore, Fazzolari: Successo è segno di fiducia nel Governo

1' di lettura

“Grande soddisfazione per il successo del BTP Valore. Il fatto che le famiglie italiane abbiano scelto di acquistare ulteriori 16,5 miliardi di titoli di Stato italiani, in aggiunta a quelli delle precedenti emissioni retail, è un chiaro segno di fiducia nei confronti dello Stato italiano e dell’attuale Governo. La fiducia degli italiani per la serietà con la quale il premier Meloni e il ministro Giorgetti gestiscono i conti pubblici ci spinge a proseguire nella direzione intrapresa, che è fatta di lotta agli sprechi e tutela del bene comune”. Così Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega per l’Attuazione del programma di governo.