"Italia promossa su Fisco, lavoro e banche": pure l'Ue zittisce i gufi

"L'Italia ha continuato ad attuare misure che migliorano la qualità delle finanze pubbliche, riducono l'evasione fiscale e sostengono la sostenibilità di bilancio". Lo dice la Commissione Ue nell'Analisi sugli squilibri macroeconomici, consultata dall'Ansa. L'Italia "ha introdotto diverse misure contro l'evasione fiscale negli ultimi anni" con "un sistema completo di compliance fiscale digitale", grazie a fatturazione elettronica e trasmissione digitale dei dati. "Sono attesi ulteriori miglioramenti nella riscossione" nel medio termine", afferma, lodando il rafforzamento del settore bancario i "livelli record" del mercato del lavoro.

Secondo la Commissione, "il settore bancario ha continuato a rafforzarsi" e le banche italiane presentano "forte redditività, capitalizzazione e liquidità". Nel rapporto si rileva inoltre che "le condizioni del mercato del lavoro sono migliorate" e, appunto, che i tassi di partecipazione hanno raggiunto "livelli record".

L'esecutivo comunitario osserva inoltre che le riforme e gli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza nelle politiche attive del lavoro, nella formazione professionale e nell'apprendimento permanente "hanno gradualmente iniziato a dare frutti". La Commissione sottolinea inoltre che "nell'ultimo anno l'Italia ha compiuto progressi nell'attuazione di riforme favorevoli alla crescita". Tra gli esempi citati figurano il Libro Bianco 'Made in Italy 2030', definito "un primo passo verso una strategia industriale nazionale coerente", e il Codice degli incentivi. Nel complesso, Bruxelles rileva che "diverse misure sono già state attuate" e che gli impegni assunti dall'Italia "sembrano mirare a creare le condizioni per una crescita più rapida della produttività".