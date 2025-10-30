Pensioni 2026, cresce il montante: cambia l'assegno, chi ci guadagna

Buona notizia per chi andrà in pensione nel 2026: il montante contributivo, cioè la somma dei contributi versati durante la vita lavorativa e base per calcolare l’assegno pensionistico, sarà rivalutato del 4,0445% (tasso 1,040445). Lo comunica il Ministero del Lavoro con la pubblicazione della nota Istat prot. 1915604/2025 , che certifica la variazione media annua del Pil nei cinque anni precedenti il 2025 .Ad esempio, un montante di 250.000 euro diventa 260.111 euro. Per chi si ritira a 67 anni, la pensione annua sale a 14.587 euro, contro i 14.307 euro che avrebbe avuto senza rivalutazione.

Ogni anno il montante è rivalutato in base al Pil nominale a cinque anni, non all’inflazione, per riflettere l’andamento dell’economia. Il tasso 2025 è più alto rispetto al 3,66% del 2024 e al 2,3082% del 2023. Storicamente, dal 1976, il tasso è stato negativo solo due volte: nel 2014 (-0,001927) e nel 2021 (-0,000215). In entrambi i casi non è stata applicata la svalutazione. Grazie al DL 65/2015, il coefficiente non può essere inferiore a 1, con eventuale recupero nelle rivalutazioni successive. Nel 2022, ad esempio, il tasso è stato ridotto da 1,009973 a 1,009758 per compensare il negativo del 2021.In sintesi, il 4,0445% del 2025 premia la crescita economica, aumentando il valore reale dei contributi per i futuri pensionati.