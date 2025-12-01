Pensioni 2026, ecco tutti gli aumenti dall'1 gennaio

È ufficiale: dal 1° gennaio 2026 le pensioni saranno rivalutate del +1,4%, un aumento più alto rispetto al +0,8% applicato nel 2025.Il decreto interministeriale Mef-Lavoro è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 novembre 2025.

Nuovi importi dal 1° gennaio 2026:

Trattamento minimo: da 603,4 euro (2025) a 611,84 euro

Assegno vitalizio: da 343,97 euro (2025) a 348,78 euro

Meccanismo di perequazione 2026:

100% dell’indice (+1,4%) per pensioni fino a 4 volte il trattamento minimo → fino a 2.447,4 euro

90% dell’indice (+1,26%) per pensioni tra 4 e 5 volte il TM → da 2.447,5 euro a 3.059,2 euro

75% dell’indice (+1,05%) per pensioni oltre 5 volte il TM → sopra 3.059,2 euro

Esempi di aumento mensile lordo nel 2026:

1.000 → 1.014 euro (+14 euro)

1.500 → 1.521 euro (+21 euro)

2.000 → 2.028 euro (+28 euro)

2.500 → 2.535 euro (+35 euro)

2.800 → 2.838,71 euro (+38,71 euro)

3.100 → 3.142,40 euro (+42,40 euro)

L’importo del trattamento minimo 2026 (611,84 euro) servirà anche come riferimento per i limiti reddituali di molte prestazioni assistenziali per l’anno 2026.