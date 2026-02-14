Pensioni marzo, raffica di aumenti: ecco tutte le cifre fascia per fascia

A marzo le pensioni subiranno aumenti netti grazie al taglio della seconda aliquota Irpef, introdotto dall'ultima legge di bilancio e in vigore dal 2026. Tale riduzione porta l'aliquota dal 35% al 33% per la fascia di reddito annuo lordo compresa tra 28mila e 50mila euro, favorendo soprattutto i redditi più alti all'interno di questo scaglione, mentre chi percepisce fino a 28mila euro lordi annui non riceve alcun beneficio.L'effetto si traduce in un piccolo incremento del netto mensile visibile nel cedolino di marzo. Poiché nei mesi di gennaio e febbraio l'Inps ha applicato le vecchie aliquote, a marzo verranno erogati in un'unica soluzione gli arretrati relativi a quei due mesi (conguagli a credito).

Da aprile in poi l'aumento mensile sarà solo quello derivante dal taglio Irpef, senza ulteriori arretrati.Le simulazioni mostrano incrementi che variano in base al reddito: per una pensione annua lorda di 29mila euro il risparmio è di circa 2 euro al mese (una ventina di euro l'anno), con 4 euro di arretrati per gennaio-febbraio; per 30mila euro lordi annui l'aumento netto è tra 3 e 4 euro al mese (meno di cinquanta euro l'anno), con 8 euro di arretrati; per pensioni attorno ai 50mila euro lordi l'anno il guadagno sale a 36 euro al mese (440 euro l'anno), con più di 70 euro di arretrati.