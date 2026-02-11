Libero logo
Milano-Cortina
Andrea Pucci
Referendum Giustizia
Hub Energia

Pensione in Albania, una clamorosa svolta per gli italiani: la decisione di Tirana

di
Libero logo
mercoledì 11 febbraio 2026
pensioni crisi

pensioni crisi

1' di lettura

È arrivata un'ottima notizia per i pensionati italiani che vivono in Albania e che sono gratificati da una tassazione zero sulle loro pensioni. Di fatto, non cambia nulla. "Non c’è e non ci sarà alcuna tassa né sui pensionati italiani né su quelli albanesi” ha spiegato Jonida Shehu, consigliera del premier albanese Edi Rama. Da qualche tempo, infatti, la comunità di italiani che vive a Tirana temeva l'arrivo di un doloroso colpo fiscale. Si è a lungo parlato di un cambiamento della Legge Fiscale albanese, che avrebbe determinato un prelievo pari al 15% dei loro assegni. Ma questo non è avvenuto.

Così un folto gruppo di pensionati italiani, con accertata residenza in territorio albanese, aveva scritto una lettera al premier Edi Rama. Del caso se ne sono occupati sia il sito AlbanItaly e sia il deputato italiano Arnaldo Lonuti del Movimento Cinque Stelle. Ma il governo albanese ha negato l'arrivo di questo tipo di tassazione.

Pensioni febbraio 2026: primi assegni con la rivalutazione, tutti gli aumenti

Le pensioni di febbraio 2026 verranno erogate all’inizio del mese con gli importi aggiornati grazie alla rivalutaz...

Il caso dei pensionati italiani in territorio albanese verrà a lungo affrontato stasera, mercoledì 11 febbraio, dal giornalista Artur Nura (che lavora anche per Radio Radicale) sul canale albanese ABC News, nella trasmissione da lui condotta “Tutte le strade portano a Roma” in onda alle 22.

Pensione, "mancano i dati di febbraio": quali assegni possono saltare

Pensione a rischio? L'Inps potrebbe non erogarla se entro il 28 febbraio 2026 non venisse inviata all'Istituto&n...
tag
albania
pensioni
edi rama

Svolta decisiva Albania e blocco navale, il governo rilancia dopo il voto Ue

La svolta Immigrazione, ok del Parlamento Ue alla lista dei Paesi sicuri: cosa cambia per l'Albania

Tirana-Vaticano Edi Rama e i migranti in Albania: come zittisce il Pd

ti potrebbero interessare

Ralf Schumacher, il matrimonio col suo compagno: ecco chi è

Ralf Schumacher, il matrimonio col suo compagno: ecco chi è

Ucraina, Financial Times: "Zelensky sta per annunciare la data delle elezioni"

Ucraina, Financial Times: "Zelensky sta per annunciare la data delle elezioni"

Redazione
Cina e Iran, migliaia di detenuti politici. Ma ci si indigna solo per gli Usa

Cina e Iran, migliaia di detenuti politici. Ma ci si indigna solo per gli Usa

Andrea Morigi
Trump, addio politiche green: Obama cancellato

Trump, addio politiche green: Obama cancellato

Fabio Dragoni