Pensione in Albania, una clamorosa svolta per gli italiani: la decisione di Tirana

È arrivata un'ottima notizia per i pensionati italiani che vivono in Albania e che sono gratificati da una tassazione zero sulle loro pensioni. Di fatto, non cambia nulla. "Non c’è e non ci sarà alcuna tassa né sui pensionati italiani né su quelli albanesi” ha spiegato Jonida Shehu, consigliera del premier albanese Edi Rama. Da qualche tempo, infatti, la comunità di italiani che vive a Tirana temeva l'arrivo di un doloroso colpo fiscale. Si è a lungo parlato di un cambiamento della Legge Fiscale albanese, che avrebbe determinato un prelievo pari al 15% dei loro assegni. Ma questo non è avvenuto.

Così un folto gruppo di pensionati italiani, con accertata residenza in territorio albanese, aveva scritto una lettera al premier Edi Rama. Del caso se ne sono occupati sia il sito AlbanItaly e sia il deputato italiano Arnaldo Lonuti del Movimento Cinque Stelle. Ma il governo albanese ha negato l'arrivo di questo tipo di tassazione.