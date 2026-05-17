Autostrada, occhio a percorrere la corsia centrale: quando scatta la multa

Viaggi in autostrada sulla corsia centrale? Occhio alle multe. D'altronde il Codice della strada parla chiaro: nelle strade a più corsie, va occupata quella più libera sulla destra. È l’articolo 143 a disciplinare la "posizione dei veicoli sulla carreggiata". Il comma 1, infatti, spiega come i veicoli debbano circolare sulla parte destra della carreggiata anche quando la strada è libera. Il comma 5 aggiunge poi che sulle strade a due o più corsie si deve necessariamente occupare la più libera a destra, lasciando le corsie di sinistra alle manovre di sorpasso.

Dalle direttive dell’articolo 143 del Codice della strada deriva che circolare, ad esempio, nella centrale di un asse a tre corsie è lecito in tre circostanze. Nel caso dunque in cui si stia superando un veicolo che occupa la corsia a destra o ci si accinge a superare un veicolo che occupa la corsia a destra. Ma anche nella circostanza in cui la corsia di destra o quella più a destra non è percorribile, così la segnaletica (magari dinamica) invita a occupare una delle altre corsie.