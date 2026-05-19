Gufi di nuovo delusi, guerre e dazi non fermano l’export: marzo da record

Stessimo parlando di epistemologia, ci sarebbe da chiedersi quante confutazioni ancora servano per mettere in crisi la falsa narrazione del tracollo economico dell’Italia. Nella scienza funziona così, per quanto bislacca, una teoria ha diritto di cittadinanza finché le evidenze sperimentali, i fatti, non ne decretano il fallimento. In politica, a quanto pare, funziona diversamente. Le continue “falsificazioni”, quando le teorie sbattono contro la realtà, non hanno alcun effetto sulle analisi non solo delle opposizioni, che ci starebbe pure, ma anche su quelle di presunti esperti e addetti ai lavori. Avete presente gli allarmi sui dazi, le profezie sull’apocalisse imminente, le sentenze senz’appello sul tragico destino delle esportazioni? Ebbene, dopo il clamoroso risultato del 2025, record di 643 miliardi (+3,3% sul 2024), i dati continuano a smentire gufi e cassandre.

Malgrado le crisi geopolitiche, il conflitto in Medio Oriente, le continue minacce sulle tariffe doganali di Donald Trump e il caos del commercio mondiale, il made in Italy a marzo ha ritoccato il suo record mensile per valore delle esportazioni: oltre 61,682 miliardi di euro, +7,4% annuale. Tutta colpa dell’inflazione? No, perché sono cresciuto del 4,2% anche i volumi. In altre parole, l’Italia ha esportato di più. «Il dato di marzo porta la variazione del trimestre nel suo complesso all’1,3% rispetto a gennaio-marzo 2025, ribaltando così il -2,1% registrato fino a febbraio», ha spiegato Matteo Zoppas, presidente dell’Agenzia ICE. «I dati confermano la forza dell'export e la competitività delle nostre imprese sui mercati internazionali, frutto anche della strategia e delle missioni di sistema del ministero degli Esteri», ha esultato il vice premier Antonio Tajani. «Se cresce l'export, malgrado i conflitti, vuol dire che l'Italia oggi è più competitiva», ha aggiunto il ministro delle Imprese, Adolfo Urso.