Fisco, partite Iva nel mirino: piano-2026, ecco chi rischia grosso e perché

Nel mirino del Fisco ci finiscono le partite Iva. Nel 2026 - ormai è cosa nota - sta per partire una raffica di controlli dell'agenzia delle Entrate: oltre 2,4 milioni di lettere in arrivo, primo passo di una strategia che punta soprattutto su autonomi e piccole attività. L’obiettivo è stringere le maglie su un segmento che continua a sfuggire ai radar, nonostante il calo complessivo del tax-gap.

Il quadro emerso nel 2025 è netto: su 17 milioni di posizioni fiscali analizzate, sono stati individuati 200mila evasori totali tra imprese e contribuenti. Di questi, circa 116mila non hanno presentato alcuna dichiarazione pur avendo redditi, mentre 86mila risultano completamente sconosciuti al Fisco, espressione più radicale del sommerso, in alcuni casi neppure censiti anagraficamente. I numeri, illustrati a Telefisco 2026 dal direttore dell’agenzia delle Entrate Vincenzo Carbone, confermano che l’area più critica resta quella del lavoro autonomo.