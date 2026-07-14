Fisco e criptovalute, attenzione: ecco chi rischia grosso

Per anni le criptovalute sono state associate all’idea di autonomia finanziaria, grazie alla possibilità di gestire i propri asset digitali senza passare necessariamente dalle banche tradizionali. Ora il quadro sta cambiando: con l’evoluzione delle norme europee sulla trasparenza fiscale, anche il mondo delle cripto entra sempre più nei radar dell’amministrazione finanziaria. Le criptovalute entrano in una nuova fase: l’epoca dell’anonimato assoluto sembra ormai al tramonto. Come riporta il sito Brocardi, il recepimento delle nuove regole europee sulla trasparenza fiscale introduce un sistema più strutturato di comunicazione dei dati relativi agli asset digitali, con l’obiettivo di contrastare evasione fiscale e utilizzi illeciti.

Gli intermediari che operano nel settore dovranno raccogliere e trasmettere alle autorità fiscali informazioni sui clienti e sulle operazioni effettuate. Il cambiamento più discusso riguarda i trasferimenti verso wallet personali, cioè portafogli digitali non gestiti direttamente da piattaforme finanziarie: anche questi movimenti potranno rientrare nei meccanismi di monitoraggio. Per il Fisco si tratta di uno strumento utile per ricostruire la provenienza dei fondi e aumentare la trasparenza del mercato delle criptovalute. Secondo i critici, invece, il rischio è quello di ridurre la privacy degli utenti e penalizzare chi utilizza strumenti di autocustodia per motivi di sicurezza.

A essere maggiormente coinvolti saranno gli investitori che possiedono Bitcoin e altre criptovalute, soprattutto chi effettua numerose operazioni o utilizza servizi di finanza decentralizzata. Diventa quindi fondamentale conservare la documentazione degli acquisti, delle transazioni e rispettare gli obblighi fiscali previsti. La nuova normativa segna un cambio di passo: le criptovalute restano strumenti basati sulla tecnologia decentralizzata, ma il loro utilizzo entra sempre più in un sistema regolamentato e tracciabile.