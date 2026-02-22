Libero logo
Milano-Cortina
Sanremo2026
Referendum Giustizia
Hub Energia

App Io, ecco come risparmiare sulle commissioni: addio costi inutili

domenica 22 febbraio 2026
App Io, ecco come risparmiare sulle commissioni: addio costi inutili

2' di lettura

La digitalizzazione della Pubblica amministrazione non è solo una questione di comodità: può tradursi in un risparmio concreto per i cittadini. L’app IO ne è un esempio concerto. Oltre a semplificare l’accesso ai servizi pubblici, consente di evitare costi inutili, a partire dalle commissioni sui pagamenti, se usata con attenzione.

Negli ultimi mesi è cresciuto l’IT Wallet, attivato 10 milioni di volte secondo il Dipartimento Innovazione. Sono già 8,5 milioni le patenti e tessere sanitarie caricate sul portafoglio digitale: bastano pochi minuti per avere sullo smartphone un documento valido, utile in caso di controllo o in farmacia. Numeri importanti, ma ancora lontani dal potenziale reale.

Nel Wallet arriverà anche la tessera elettorale, ma non in tempo per il referendum sulla Giustizia: "Sono tempi del Viminale", fanno sapere a Repubblica. Per ora, dunque, resta obbligatoria la versione cartacea.

Tra le funzioni meno conosciute c’è la sezione Messaggi, dove possono comparire comunicazioni con valore legale, ad esempio dell’Agenzia delle Entrate. "Importante attivare nelle impostazioni del telefono le notifiche da parte di app Io perché questi ‘messaggi’ hanno valore legale", consiglia l’avvocato Eugenio Prosperetti. "L'app IO è domicilio digitale del cittadino e attivandola si autorizza la Pubblica Amministrazione a mandare una notifica sull'app IO invece di una raccomandata o PEC. Se si attivano le notifiche, lo smartphone avviserà che è arrivato un messaggio", spiega.

Fisco e modulo F24, cambia tutto: come si pagheranno le tasse

Svolta in arrivo per il pagamento delle tasse. Con il Piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028 dell...

Attenzione anche al collegamento con Send: "L'app IO potrebbe chiedere all'apertura se effettuare il collegamento con la piattaforma Send. Vuol dire autorizzare le PA a mandare direttamente solo la notifica su App IO per le comunicazioni". Attivarlo senza poi controllare l’app può comportare brutte sorprese.

Il risparmio passa soprattutto dal Portafoglio. Qui si inseriscono carte, conto o PayPal, ma al momento del pagamento si può scegliere l’intermediario che applica la commissione più bassa, anche diverso dalla propria banca. Le tariffe variano di pochi centesimi, ma nel tempo fanno la differenza.

Infine la sezione Inquadra, utile per pagare un bollettino PagoPA tramite QR code o caricando un file. "Il nome inquadra è fuorviante", osserva Prosperetti. Le ricevute restano archiviate nell’area Pagamenti e, in caso di rate, l’app ricorda le scadenze successive. Un piccolo ecosistema digitale che, se ben sfruttato, fa risparmiare tempo e denaro.

Isee, ecco come si calcola davvero e cosa "pesa" più di tutto

L’Isee è uno dei documenti più importanti per le famiglie italiane: determina l’accesso a bonu...
tag
io
app io

flop Cashback, il Garante della Privacy lancia l'allarme sull'App Io: i dati "delicati" finiti all'estero

sincera Geppi Cucciari: "Finalmente ho realizzato il mio sogno, ballare il tango"

ESSERE MEDICO “Io, meno male che c’e’ la salute”

ti potrebbero interessare

Al boom del turismo mancano sempre gli arrivi dei cinesi

Al boom del turismo mancano sempre gli arrivi dei cinesi

Fisco, partite Iva nel mirino: piano-2026, ecco chi rischia grosso e perché

Fisco, partite Iva nel mirino: piano-2026, ecco chi rischia grosso e perché

Isee, ecco come si calcola davvero e cosa "pesa" più di tutto

Isee, ecco come si calcola davvero e cosa "pesa" più di tutto

Bollette, lo choc di Giorgia Meloni: giù il costo dell'energia

Bollette, lo choc di Giorgia Meloni: giù il costo dell'energia

Fabio Dragoni