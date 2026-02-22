App Io, ecco come risparmiare sulle commissioni: addio costi inutili

La digitalizzazione della Pubblica amministrazione non è solo una questione di comodità: può tradursi in un risparmio concreto per i cittadini. L’app IO ne è un esempio concerto. Oltre a semplificare l’accesso ai servizi pubblici, consente di evitare costi inutili, a partire dalle commissioni sui pagamenti, se usata con attenzione.

Negli ultimi mesi è cresciuto l’IT Wallet, attivato 10 milioni di volte secondo il Dipartimento Innovazione. Sono già 8,5 milioni le patenti e tessere sanitarie caricate sul portafoglio digitale: bastano pochi minuti per avere sullo smartphone un documento valido, utile in caso di controllo o in farmacia. Numeri importanti, ma ancora lontani dal potenziale reale.

Nel Wallet arriverà anche la tessera elettorale, ma non in tempo per il referendum sulla Giustizia: "Sono tempi del Viminale", fanno sapere a Repubblica. Per ora, dunque, resta obbligatoria la versione cartacea.

Tra le funzioni meno conosciute c’è la sezione Messaggi, dove possono comparire comunicazioni con valore legale, ad esempio dell’Agenzia delle Entrate. "Importante attivare nelle impostazioni del telefono le notifiche da parte di app Io perché questi ‘messaggi’ hanno valore legale", consiglia l’avvocato Eugenio Prosperetti. "L'app IO è domicilio digitale del cittadino e attivandola si autorizza la Pubblica Amministrazione a mandare una notifica sull'app IO invece di una raccomandata o PEC. Se si attivano le notifiche, lo smartphone avviserà che è arrivato un messaggio", spiega.