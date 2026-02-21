Isee, ecco come si calcola davvero e cosa "pesa" più di tutto

L’Isee è uno dei documenti più importanti per le famiglie italiane: determina l’accesso a bonus, sussidi e regimi fiscali agevolati. A pesare in modo significativo è il patrimonio, sia mobiliare sia immobiliare. Ma come si calcola davvero, in particolare, il patrimonio immobiliare ai fini Isee?

L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente fotografa la condizione economica del nucleo familiare sommando redditi e patrimoni. Il patrimonio immobiliare comprende il valore di fabbricati, aree edificabili e terreni posseduti da ciascun componente al 31 dicembre dell’anno precedente. Il riferimento è, di norma, il valore ai fini Imu, quindi la rendita catastale rivalutata e moltiplicata per i coefficienti previsti dalla legge. Anche questo dato, come quello mobiliare, confluisce nell’Indicatore della Situazione Patrimoniale, ottenuto sommando i patrimoni e sottraendo franchigie e detrazioni.

Sul fronte mobiliare rientrano conti correnti bancari e postali, conti deposito, titoli di Stato come BOT e CCT, certificati di deposito, obbligazioni, fondi di investimento, azioni, quote di Oicr, partecipazioni societarie, buoni fruttiferi, polizze vita e strumenti di capitalizzazione, oltre al patrimonio netto per i lavoratori autonomi. Per ciascun rapporto va considerato il saldo al 31 dicembre dell’anno precedente e la giacenza media annua. Nei conti cointestati si indica solo la quota di possesso. I dati si ricavano dagli estratti conto bancari o tramite home banking.