Isee, ecco come si calcola davvero e cosa "pesa" più di tutto

L’Isee è uno dei documenti più importanti per le famiglie italiane: determina l’accesso a bonus, sussidi e regimi fiscali agevolati. A pesare in modo significativo è il patrimonio, sia mobiliare sia immobiliare. Ma come si calcola davvero, in particolare, il patrimonio immobiliare ai fini Isee?
L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente fotografa la condizione economica del nucleo familiare sommando redditi e patrimoni. Il patrimonio immobiliare comprende il valore di fabbricati, aree edificabili e terreni posseduti da ciascun componente al 31 dicembre dell’anno precedente. Il riferimento è, di norma, il valore ai fini Imu, quindi la rendita catastale rivalutata e moltiplicata per i coefficienti previsti dalla legge. Anche questo dato, come quello mobiliare, confluisce nell’Indicatore della Situazione Patrimoniale, ottenuto sommando i patrimoni e sottraendo franchigie e detrazioni.
Sul fronte mobiliare rientrano conti correnti bancari e postali, conti deposito, titoli di Stato come BOT e CCT, certificati di deposito, obbligazioni, fondi di investimento, azioni, quote di Oicr, partecipazioni societarie, buoni fruttiferi, polizze vita e strumenti di capitalizzazione, oltre al patrimonio netto per i lavoratori autonomi. Per ciascun rapporto va considerato il saldo al 31 dicembre dell’anno precedente e la giacenza media annua. Nei conti cointestati si indica solo la quota di possesso. I dati si ricavano dagli estratti conto bancari o tramite home banking.
Un passaggio spesso frainteso riguarda il calcolo complessivo: non si sommano i valori più alti di ogni singolo rapporto, ma si confrontano la somma dei saldi e la somma delle giacenze medie, prendendo il valore maggiore tra i due. Il patrimonio mobiliare incide per circa il 20% sull’Isee.
Sono previste franchigie che riducono l’impatto del patrimonio mobiliare. La soglia è di 6.000 euro per un componente, sale a 8.000 per due e arriva fino a 10.000 euro per nuclei con tre o più persone, con un incremento di 1.000 euro per ogni figlio dal terzo in poi. La franchigia si sottrae al totale del patrimonio mobiliare.
Tra le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2024 figura, almeno sulla carta, l’esclusione dei Titoli di Stato fino a 50.000 euro dal calcolo Isee. Tuttavia, per l’assegno di inclusione occorre ancora considerarli e per altre agevolazioni si attende il decreto attuativo. Per presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica è possibile rivolgersi a un Caf o a un professionista, oppure utilizzare il simulatore disponibile sul sito Inps per ottenere una stima dell’indicatore.