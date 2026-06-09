Mps, "cos'è diventata oggi": Osnato, lo schiaffo a Pd e sinistra

Il risiko delle banche e i movimenti su Montepaschi , comunque andrà, raccontano una verità politica: grazie al governo di centrodestra, lo storico istituto di credito di Rocca Salimbeni , non più roccaforte del Partito democratico, ha ritrovato una centralità finanziaria e una enorme appetibilità sul mercato.

"Da parte nostra - sottolinea il deputato - c'è attenzione a tutelare il settore bancario, evitando che diventi terreno di conquista per soggetti stranieri. In questo senso, il fatto che sia un'operazione italiana è un elemento positivo". Una operazone che farà il bene del paese, sottolinea ancora Osnato: "Vorrei però si riconoscesse il percorso fatto su Mps: è una banca risanata con fatica e qualcuno in Europa, e non solo, voleva che lo Stato dismettesse rapidamente le azioni che deteneva. Noi abbiamo ritenuto di non svendere e di attendere condizioni migliori. I fatti ci stanno dando ragione: Mps oggi è attrattiva, in grado di stare dentro operazioni rilevanti".

Per Osnato "il mercato deve essere libero, ben regolato e vigilato. Una volta fissate le regole, è il mercato che orienta queste operazioni, non si fa il tifo. Quello che ci interessa è che ci sia un contesto favorevole, con un governo stabile e regole moderne che attraggono investimenti. Quando serve, lo Stato può intervenire per evitare criticità. Quando non serve è giusto che resti un passo indietro".