La persona resta al centro della strategia di Terna

Il benessere e la salute dei dipendenti al centro della strategia di Terna. Nell’ambito del Programma WHP – Workplace Health Promotion, l’azienda ha avviato il Programma MIND (Monitoraggio Integrato per la salute Neurologica e la prevenzione dei Disturbi cognitivi), un percorso di screening finalizzato alla diagnosi precoce delle malattie neurodegenerative.

Il Programma rappresenta un’iniziativa innovativa nel contesto aziendale, introducendo un approccio clinico-diagnostico strutturato per individuare precocemente i fattori di rischio tipici delle malattie neurodegenerative, con l’obiettivo di rafforzare una cultura della salute consapevole, fondata sulla prevenzione, sulla diagnosi precoce e sulla responsabilità condivisa tra persone e organizzazione.

Il Programma MIND, in questa prima edizione, è rivolto alle persone di Terna di età pari o superiore a 50 anni e che lavorano presso le sedi di Roma.

Nella fase iniziale del programma, un’équipe di neuropsicologi effettua direttamente in azienda, durante l’orario lavorativo, una serie di test cognitivi e di screening. In base ai risultati ottenuti, su giudizio del neurologo, possono essere previsti approfondimenti diagnostici mirati.

Attraverso il Programma MIND, Terna rafforza, il proprio impegno nella promozione di percorsi di prevenzione mirati, mettendo al centro la persona e accompagnandola lungo tutto l’arco della vita lavorativa. Un’attenzione che si sviluppa attraverso numerose iniziative. La People Strategy di Terna pone le persone al centro di tutte le attività. Questa centralità si traduce in iniziative concrete per garantire le migliori condizioni di lavoro e un ambiente caratterizzato dal rispetto e dal merito. In linea con questo approccio, il Gruppo guidato da Giuseppina Di Foggia ha implementato numerosi programmi che spaziano dalla promozione della salute al supporto finalizzato al benessere organizzativo.

I programmi di Terna sul tema della prevenzione rappresentano un elemento distintivo del Gruppo che evidenzia l’impegno concreto e innovativo verso la salute delle sue persone. Nel 2025 l’azienda ha reso disponibili oltre 6.000 slot di accesso a screening, test, vaccini, consulti specialistici e attività all’aria aperta, finalizzati alla promozione della salute, presso 41 sedi Terna sull’intero territorio nazionale.

Tra i programmi proposti dal Gruppo si segnalano: - 1.600 screening oncologici con prelievi ematochimici con markers tumorali e gli screening del melanoma in occasione della Settimana della Salute avvenuta a dicembre presso la sede di Roma, con momenti di informazione e sensibilizzazione sull’autodiagnosi; - 1.200 vaccini antinfluenzali: la campagna è estesa anche ai familiari dei dipendenti; - oltre 2.100 accessi per un totale di oltre 5.100 test effettuati da Capsula, l’innovativa infrastruttura itinerante che consente la misurazione autonoma e anonima di parametri biologici personali legati allo stato di salute generale; - oltre 540 sedute per la campagna “3 professionisti in sede”: il servizio offerto presso la sede di Roma del Gruppo, che consente di accedere ogni giorno, durante l’orario lavorativo, a consulti specialistici individuali della durata di un’ora con uno psicologo, un fisioterapista o un nutrizionista; - circa 1.000 tra attività e adesioni a iniziative dedicate alla promozione dell’attività fisica in azienda: tra queste, webinar e convegni di sensibilizzazione e informazione sul tema della salute, workout all’aria aperta, corsi di difesa personale nelle palestre aziendali, partecipazione ad eventi sportivi cittadini anche con finalità solidali, sessioni di Yoga Kundalini e riflessologia plantare.