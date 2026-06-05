Jannik Sinner demolito da Andre Agassi: "Non ci sono scuse"

“Non ci sono scuse”. Andre Agassi non gira intorno al tema e, dopo il crollo di Jannik Sinner al Roland Garros, alza l’asticella della critica. L’ex numero uno del mondo, otto Slam in carriera, commenta senza filtri l’eliminazione precoce dell’azzurro contro Juan Manuel Cerúndolo, arrivata dopo una partita che sembrava già indirizzata ma che si è spenta improvvisamente sul 5-1 per Jannik nel terzo set, dopo che il 24enne altoatesino aveva vinto agevolmente i primi due.

Sinner era avanti, aveva in mano il match, poi si è letteralmente fermato. E per Agassi questo è il punto: non può succedere al numero uno del mondo. “L’eliminazione di Sinner è stata una cosa enorme. Non so se sia stata evidenziata abbastanza — ha detto in diretta televisiva, quasi sorpreso — Io avevo un ‘orologio fisico', lo sapevo. Quattro ore circa. Se le condizioni erano dure anche meno, se erano perfette un po’ di più, ma sempre lì”. Poi il confronto diretto con Sinner diventa inevitabile: “L’anno scorso qui ha giocato cinque ore e mezza in finale, quest’anno dopo un’ora e quarantacinque era già al limite — aggiunge — Non è la forma, è la preparazione. Sono due cose diverse”.