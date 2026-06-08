Covip, 400 miliardi di risorse vigilate: crescono iscritti, patrimonio e tutele

Quattrocento miliardi di euro tra previdenza complementare e casse professionali. Il sistema vigilato dalla Covip si conferma una delle principali infrastrutture finanziarie e sociali del Paese. E i dati che saranno illustrati mercoledì nella Relazione annuale evidenziano una crescita significativa del sistema e un rafforzamento del ruolo della previdenza complementare nel welfare italiano. Alla fine del 2025 operano in Italia 273 forme pensionistiche complementari e, per la prima volta, il numero complessivo degli iscritti ha superato la soglia dei 10 milioni di aderenti, con una crescita prossima al 5% rispetto all'anno precedente e un tasso di partecipazione che ha raggiunto il 39,9% delle forze di lavoro, contro il 33,8 registrato cinque anni fa. Anche il patrimonio continua a crescere. Le risorse accumulate dalle forme pensionistiche complementari hanno raggiunto 262 miliardi di euro, in aumento del 7,7% rispetto al 2024, pari all'11,6 per cento del Pil. Nel solo 2025 sono stati raccolti contributi per 22,4 miliardi di euro, mentre il conferimento del Tfr ha raggiunto 9,6 miliardi, quasi uno in più rispetto all'anno precedente.

Particolarmente significativo il dato relativo ai nuovi aderenti: nel corso dell'anno si sono registrate circa 757 mila nuove iscrizioni, il valore più elevato dell'ultimo decennio. Oltre la metà dei nuovi iscritti ha meno di 35 anni, segnale di una crescente consapevolezza delle giovani generazioni circa l'importanza della pianificazione previdenziale. Positivi anche i risultati delle Casse di previdenza professionali, che amministrano attività per circa 136 miliardi di euro, in crescita del 6,7% rispetto all'anno precedente, a tutela di oltre 1,7 milioni di professionisti iscritti e centinaia di migliaia di pensionati.