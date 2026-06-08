Lancia Ypsilon Turbo 100 il ritorno dell’eleganza della citycar italiana per “dominare” la città

A metà aprile ha debuttato in Italia la nuova Lancia Ypsilon Turbo 100, la nuova versione equipaggiata con una motorizzazione turbo a benzina da 100 CV, abbinata al cambio manuale a sei marce che assicura una guida diretta e concreta, perfettamente coerente con le esigenze della mobilità quotidiana. Con questa novità, Lancia porta a compimento la propria strategia multi-energia e rafforza la proposta verso un pubblico più ampio, senza rinunciare allo stile, al comfort e alla qualità che contraddistinguono il modello. Durante la presentazione stampa tenutasi a Milano, a pochi giorni dalla Design Week, il più importante appuntamento internazionale dedicato al design, la Lancia ha così celebrato la propria innata capacità di trasformare la funzionalità in bellezza, l’innovazione in passione.

CONTROLLO

Controllo assoluto, precisione, fiducia reciproca- questi sono i valori che rendono vincenti i due sportivi e che Lancia ha voluto raccontare in un parallelismo concettuale che accomuna la passione sportiva ed il progetto di nuova Ypsilon. Sul ghiaccio come al volante, ogni gesto ha un peso. La Nuova Ypsilon Turbo 100 nasce dall’ascolto diretto dei clienti e dall’analisi del mercato italiano. Una parte consistente degli automobilisti, infatti, continua a preferire la guida manuale: una scelta pratica, legata al controllo diretto del veicolo e a una meccanica percepita come semplice e affidabile per l’uso quotidiano. In Italia, la motorizzazione benzina non elettrificata mantiene una presenza stabile nel segmento delle city-car: i volumi non cedono perché esiste un pubblico numeroso che considera questa scelta la più equilibrata per il proprio stile di vita e per i propri costi di utilizzo. In particolare, c’è un pubblico fedele che ha accompagnato Lancia per anni alla guida della precedente Ypsilon, abituato a un motore benzina, al cambio manuale, a una guida diretta e senza complicazioni. Ritrovare la stessa facilità di sempre in qualcosa di molto più ricco e confortevole è la missione della Nuova Ypsilon Turbo 100 che vuole rispondere esattamente a questa necessità.

E al centro del nuovo progetto pulsa ovviamente il motore tre cilindri turbo benzina da 1.199 cm3, capace di erogare 101 CV (74 kW) a 5.500 giri/min e una coppia massima di 205 Nm già disponibile a 1.750 giri. Merito del turbocompressore a geometria variabile, che ottimizza la risposta ai bassi regimi garantendo ripresa pronta e progressiva, ideale tanto nel traffico cittadino quanto nelle percorrenze extraurbane. Le prestazioni parlano chiaro: 0-100 km/h in 10,2 secondi e una velocità massima di 194 km/h, valori competitivi nel segmento e in diversi casi superiori a quelli dei principali competitor. Il progetto ha puntato con decisione sull’efficienza: il nuovo sistema di iniezione diretta ad alta pressione (350 bar, con un incremento di 100 bar rispetto alla generazione precedente), l'introduzione di un sistema di fasatura valvole a ridotto attrito, la testa pistoni ridisegnata e il ciclo Miller ad alto rapporto di compressione assicurano una combustione più pulita e prestazioni superiori a parità di consumi. Grande attenzione all’ affidabilità grazie alla catena di distribuzione, blocco motore, pistoni e fasce disegnati per massimizzare la robustezza e il controllo dei consumi di olio. Il programma di sviluppo è stato tra i più rigorosi della categoria: oltre 30.000 ore su banco prova e più di 3 milioni di chilometri percorsi su veicoli prototipo. Tutto questo si traduce in un vantaggio immediato per il cliente: tagliandi ogni 25.000 km o due anni, con costi di gestione contenuti e prevedibili. Infine, la nuova motorizzazione porta con sé anche un aggiornamento degli interni coerente con la sua natura: il tunnel centrale accoglie un pratico vano porta-oggetti al posto del tavolino multifunzione, valorizzando la presenza fisica della leva del cambio.

EFFICIENZA

Con la Nuova Ypsilon Turbo 100, la gamma della Nuova Ypsilon si articola ora su tre motorizzazioni, coerenti con la strategia multi-energia del brand: Ypsilon Ibrida, motorizzazione mild hybrid per chi cerca efficienza e moderazione nei consumi; Ypsilon Elettrica, zero emissioni per la mobilità urbana più sostenibile; e da oggi Ypsilon Turbo 100, alimentazione a benzina con cambio manuale a sei marce, per chi vuole semplicità, controllo e guidabilità. L’offerta commerciale ha un prezzo di listino di 3.000 euro inferiore rispetto alle corrispondenti versioni ibride: la Nuova Ypsilon Turbo 100 parteda 22.200 euro chiavi in mano, mentre le versioni LX Turbo 100 e HF Line Turbo 100 sono proposte a 25.200 euro, inclusa messa su strada di 1.000 euro. Inoltre, accedendo alle soluzioni finanziarie dedicate alla nuova motorizzazione, il prezzo parte da 15.950 euro con canoni mensili da 99 euro.