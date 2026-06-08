Doppietta vincente coi fiocchi: che dominio di Rossel-Dunand

Un doppio successo nelle due gare di aprile del Mondiale Rally WRC per il reparto corse Lancia con Yohan Rossel (pilota) e Arnaud Dunand (copilota). La coppa francese ha conquistato il primo successo al Croazia Rally (10-12 aprile) con una prova di altissimo livello, piazzando 6 scratch nelle prime due giornate di gara e controllando gli avversari in un rally che ha messo a dura prova tutti gli equipaggi con 20 prove speciali molto tecniche e complicate da interpretare ad ogni curva. Rossel, alla fine, ha rifilato 38,8 secondi al fratello Léo, mentre sul terzo gradino del podio, in un tripudio Lancia Corse, hanno chiuso Nikolay Gryazin con Konstantin Aleksandrov, capaci di sette scratch nel rally Croato. Gryazin, dopo un problema nella PS14, ha dovuto recuperare terreno e, nelle quattro prove della domenica è stato perfetto, rimontando fino al podio.

DOMINATO

Il Rally di Croazia ha dimostrato la bontà della Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale che, sui 300 chilometri balcanici, ha dominato in lungo e in largo con 13 scratch su 20 prove speciali che gli hanno consentito di conquistare un quarto e un sesto posto nel rally, sfiorando il podio assoluto. «La vittoria di Yohan Rossel e Arnaud Dunand, con lo splendido terzo posto di Nikolay Gryazin e Konstantin Aleksandrov, dimostrano che, in termini di prestazioni, una doppietta era alla portata», ha spiegato Didier Clément (team principal Lancia Corse HF). «È stato un bellissimo rally. Per noi e per il team. Sono contetno per me e per i fan di Lancia», ha invece aggiunto Rossel.

E dopo la vittoria in Croazia Yohan Rossel, navigato da Arnaud Dunand, ci ha preso gusto. Il 31enne francese ha infatti concesso il bis sulle complicate strade del Rally Islas Canarias (23-26 aprile), quinto appuntamento del Mondiale andandosi a prendersi la leadership in WRC2 grazie ad una prestazione di assoluto livello con 6 scratch sulle 18 prove del rally spagnolo. La vittoria di Rossel è stat costruita nella prima giornata di rally dove il francese riesce ad ampliare costantemente il gap con i suoi principali inseguitori grazie a 5 prove speciali consecutive chiuse con il miglior tempo. Buona prestazione anche per l’equipaggio Nikolay Gryazin - Konstantin Aleksandrov che accusano sottosterzo nella PS5 e perdendo terreno dalle posizioni di vertice. Ma la rimonta è una specialità di Gryazin che, nella seconda giornata riesce a recuperare posizioni fino a chiudere la seconda tappa a ridosso della top 5 e a mantenere la sesta posizione finale.

EQUIPAGGI

Grazie alle prestazioni dei due equipaggi sulle Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale il team Lancia Corse HF consolida la leadership nella classifica Team WRC2. «Questa vittoria è il risultato di uno straordinario lavoro di squadra e rappresenta un segnale forte del nostro ritorno ai massimi livelli del rally», ha affermato Roberta Zerbi (Ceo Lancia). «È una sensazione fantastica tornare a vincere dopo la Croazia. Onestamente, è stato tutto perfetto: dalla scelta degli pneumatici al set-up. Possiamo essere molto soddisfatti del lavoro del team e del mio copilota, che hanno fatto un lavoro eccellente», ha invece svelato Rossel.