Stipendio, nessun cambio di mansione e paga tagliata: ecco chi rischia

Il datore di lavoro può abbassarti lo stipendio. Tutto vero. Con il decreto legislativo 81/2015, meglio conosciuto come Jobs Act (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni), ha separato il concetto delle mansioni e quello di busta paga. Tradotto: oggi la retribuzione ha una sua autonomia contrattuale. Stando a quanto sottolineato da Brocardi.it lo stipendio può essere oggetto di una trattativa separata, indipendentemente da ciò che il lavoratore fa ogni giorno in ufficio o in cantiere. In ogni caso l'accordo di riduzione della retribuzione deve essere firmato in una cosiddetta sede protetta: si tratta dell'ispettorato del lavoro, dei sindacati o di altre sedi riconosciute dalla normativa come luoghi in cui il lavoratore può esprimere liberamente la propria volontà, senza subire pressioni o ricatti da parte del datore di lavoro.

In caso contrario, un taglio di stipendio concordato fuori dalla sede protetta espone l'azienda a sanzioni pesanti e obbliga al rimborso di tutte le somme non erogate. Scendendo nei dettagli, il decreto legislativo 81/2015 non consente riduzioni di stipendio per qualsiasi ragione. La norma, dunque, individua tre finalità principali che possono giustificare il taglio. Tra queste il caso in cui un'azienda attraversa una crisi seria e il rischio di licenziamenti collettivi è reale, il lavoratore può accettare una retribuzione più bassa pur di conservare il posto. E ancora: il miglioramento delle condizioni di vita: un lavoratore può rinunciare a una parte dello stipendio in cambio di vantaggi concreti come la possibilità di lavorare stabilmente da remoto, orari più flessibili, meno trasferte, o una maggiore compatibilità tra vita professionale e vita privata.