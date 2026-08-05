Con chi fare squadra per far ripartire la nostra produttività

Diritti e doveri sono i pilastri dell’ordinamento democratico e, più in generale, del sistema socioeconomico. Entrambi sono componenti fondamentali della Costituzione a conferma della loro insostituibile importanza. Ma negli ultimi decenni i diritti stanno sopravanzando i doveri, così da determinare squilibri che tendono a minare le potenzialità del Paese. In ambito economico a consentire la crescita concorrono in egual misura i comportamenti dei soggetti che ne hanno la guida. Dal dopoguerra, la produzione industriale s’è arenata e progressivamente ha perso smalto, nonostante il ruolo fondamentale dell’export.

Le dinastie famigliari imprenditoriali, hanno avuto molto sostegno da politica e sistema pubblico, lo hanno avuto grazie al ruolo che l’industria ha avuto nella crescita economica del Paese, dell’occupazione che ha creato, dell’impegno sociale che ha avuto, per ben oltre mezzo secolo, supplendo, soprattutto nel primi decenni del dopoguerra, alle carenze dell’assistenza sanitaria e previdenziale, e hanno accompagnato i sindacati a ottenere diritti impensabili precedentemente. A loro volta, i sindacati hanno meritato l’importante ruolo che ricoprivano, partecipando anch’essi alla crescita socioeconomica in maniera altrettanto importante, aiutando le grandi imprese ad ottenere ruoli e spazi internazionali. Poi entrambi hanno perso smalto, le grandi famiglie dinastiche dell’imprenditoria ai primi cenni di crisi, legata alla globalizzazione, hanno preferito lasciare, incassare e salutare. I sindacati a loro volta hanno agito per contrastare i governi, soprattutto conservatori, ma pure di sinistra, imponendo alle imprese posizioni estreme, non sostenibili con la modernizzazione vincolata agli investimenti, ma anche alla produttività.